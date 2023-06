Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing θα εκκινήσει από την pole position στον αγώνα της Κυριακής.

Μία μάλλον εύκολη pole position εξασφάλισε ο Μαξ Φερστάπεν στο σιρκουί του Μοντμελό. Ο 25χρονος δις παγκόσμιος πρωταθλητής θα εκκινήσει από την πρώτη θέση του grid στο Grand Prix Ισπανίας, στις 4 το απόγευμα της Κυριακής.

Μπορεί να ήταν η παρθενική pole για τον Ολλανδό στη Βαρκελώνη, όμως εκεί σημείωσε το 2016 την πρώτη από τις 39 έως σήμερα νίκες του στη Formula 1. Για αυτήν την ανάμνηση ρωτήθηκε μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών. «Μου αρέσει η Βαρκελώνη γενικά και ειδικότερα η πίστα και οι θεατές εδώ. Λατρεύουν τους αγώνες και προσωπικά έχω εξαιρετικές αναμνήσεις από εδώ. Ας ελπίσουμε ότι αύριο θα προσθέσω άλλη μία».

Pole secured!! That’s a first for @Max33Verstappen in Spain. #SpanishGP pic.twitter.com/LEowpSTzO8