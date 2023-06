Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing ήταν ταχύτερος στη Βαρκελώνη σχεδόν χωρίς αντίπαλο.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Ισπανίας στην πίστα της Βαρκελώνης ήταν ανατρεπτικές και έκρυβαν πολλές εκπλήξεις, που δεν αφορούσαν όμως τον Μαξ Φερστάπεν. Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος με τη Red Bull Racing έκανε κυριαρχική εμφάνιση και εξασφάλισσε με διαφορά την pole position, μπροστά από τον Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari και τον Λάντο Νόρις της McLaren. Οι Σέρχιο Πέρεζ (11ος), Τζορτζ Ράσελ (12ος) και Σαρλ Λεκλέρ (19ος) απογοήτευσαν και δεν κατάφεραν καν να περάσουν στην τελική 10άδα.

Q1

Ο άστατος καιρός πάνω από το Cirquit de Catalunya έβαλε δύσκολα στους μηχανικούς των ομάδων όσο και των οδηγών. Πριν από την έναρξη των κατατακτήριων έπεφτε δυνατή βροχή, η οποία όμως σταμάτησε περίπου 1 ώρα προτού ανοίξει το pit lane για πρώτη φορά. Ωστόσο, η βροχή παρέμενε στον αέρα και απειλούσε να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή.

Οι οδηγοί πάντως βγήκαν από την αρχή στην πίστα με σλικ ελαστικά και αμέσως άρχισαν να γράφουν γρήγορους γύρους για να είναι εξασφαλισμένοι σε περίπτωση που θα άρχιζε να βρέχει. Λίγοι όμως πρόλαβαν να βάλουν το όνομά τους στον πίνακα των χρόνων, καθώς η διαδικασία διακόπηκε με κόκκινη σημαία 14 λεπτά πριν από το τέλος του Q1.

Η διακοπή ήταν μάλλον υπερβολική από τους αγωνοδίκες, καθώς υπήρχαν μερικά μονοθέσια που βγήκαν εκτός πίστας, όπως οι Άλμπον, Μπότας και Αλόνσο, αλλά όλοι κατάφεραν να επιστρέψουν χωρίς επαφή με τις μπαριέρες. Η κόκκινη σημαία πιθανώς βγήκε γιατί οι έξοδοι συνέβηκαν σχεδόν ταυτόχρονα και αρκετό χαλίκι από τις αμμοπαγίδες είχε πέσει στην πίστα όταν οι οδηγοί επέστρεψαν σε αυτήν.

Λίγα λεπτά αργότερα η περίοδος ξαναξεκίνησε, με τους οδηγούς να βγαίνουν στην πίστα ξανά με σλικ μαλακά ελαστικά. Δεν κατάφεραν όλοι όμως να τα φέρουν στην κατάλληλη θερμοκρασία για να περάσουν με ασφάλεια στο Q2. Την ώρα που ο Μαξ Φερστάπεν σημείωνε τον καλύτερο χρόνο, μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι και τον Λούις Χάμιλτον, οι Τζορτζ Ράσελ, Σέρχιο Πέρζ και Σαρλ Λεκλέρ «φλέρταραν» με τον αποκλεισμό. Με την ποινή «φλέρταρε» ο Πιέρ Γκασλί, που σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις έδειξε να παρεμποδίζει τους Σάινθ και Φερστάπεν.

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌



Agony for Charles Leclerc, who is out in Q1!



Bottas

Magnussen

Albon

Leclerc 📸

Sargeant#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/GFMfrAx1KO June 3, 2023

Η μεγάλη έκπληξη δεν αποφεύχθηκε, καθώς ο Σαρλ Λεκλέρ βελτίωσε τελικά το χρόνο του αλλά όχι αρκετά για να περάσει στη συνέχεια. Ο Μονεγάσκος μάλιστα της Ferrari σημείωσε μόλις τον 19ο χρόνο και θα εκκινήσει αύριο προτελευταίος. Ο Σέρχιο Πέρεζ γλίτωσε οριακά τον αποκλεισμό με τον 15ο χρόνο. Μαζί με τον Λεκλέρ, από τη συνέχεια αποκλείστηκαν οι Βάλτερι Μπότας, Κέβιν Μάγκνουσεν, Άλεξ Άλμπον και Λόγκαν Σάρτζεντ. Για την ιστορία, τον ταχύτερο γύρο στο Q1 σημείωσε ο Χάμιλτον, μπροστά από τους Νόρις και Ράσελ.

Q2

Τα πράγματα ηρέμησαν λίγο στο ξεκίνημα του Q2 και κύλησαν πιο «φυσιολογικά», με τις δύο Red Bull να ανεβαίνουν στην κορυφή της κατάταξης, αν και ο Φερστάπεν ήταν πολύ πιο γρήγορος από τον Πέρεζ. Ο Ολλανδός σημείωσε έναν πολύ καλό χρόνο και παρέμεινε στην πρώτη θέση μέχρι το τέλος, ωστόσο πίσω του οι θέσεις άλλαζαν σχεδόν σε κάθε γύρο.

Ο τοπικός ήρωας Φερνάντο Αλόνσο ανέβηκε για λίγο δεύτερος, πριν τον ξεπεράσει ο Λούις Χάμιλτον, με την ανανεωμένη Mercedes να δείχνει πολύ γρήγορη στη Βαρκελώνη, σε μια πίστα που ο Βρετανός πολυπρωταθλητής γνωρίζει πάρα πολύ καλά και έχει κερδίσει πολλές φορές.

Sergio Perez is in the gravel but should have time for another go#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/3UWY4uYgjQ June 3, 2023

Στο τέλος ο Σέρχιο Πέρεζ έκανε ξανά ένα λάθος και βγήκε εκτός πίστας, καταστρέφοντας το γρήγορο γύρο του, την ώρα που ο Νόρις ανέβαινε στη 2η θέση και ο Σάινθ στην τρίτη, λίγα χιλιοστά πίσω από τον Φερστάπεν. Τα κακά μαντάτα για τον Πέρεζ ήρθαν λίγο αργότερα, καθώς παρότι ο Μεξικανός κατάφερε να κάνει ένα γρήγορο γύρο, δεν κατάφερε να ανέβει ψηλότερα από την 11η θέση και αποκλείστηκε από το Q3, μένοντας πίσω από τον εκπληκτικό Νίκο Χούλκενμπεργκ με τη Haas.

Ο Πέρεζ όμως δεν ήταν η μοναδική έκπληξη του Q2. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν 12ος και επίσης αποκλείστηκε, έχοντας μάλιστα μια πολύ επικίνδυνη επαφή με τον Λούις Χάμιλτον, έπειτα από μια στιγμή ασυνεννοησίας ανάμεσα στους οδηγούς της Mercedes. Μαζί με τους Πέρεζ και Ράσελ, αποκλείστηκαν από τη συνέχεια οι Γκουάνγιου Ζου, Νικ ντε Βρις και Γιούκι Τσουνόντα.

Contact between Russell and Hamilton during the final stages of Q2! #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/JgQJmXphe5 — Formula 1 (@F1) June 3, 2023

Q3

Το τρίτο σκέλος των κατατακτήριων ξεκίνησε με ηχηρές απουσίες, αφού είχαν ήδη αποκλειστεί οι Λεκλέρ, Πέρεζ και Ράσελ, αλλά και με τον Αλόνσο να έχει κινηθεί σε «ρηχά» νερά στις κατατακτήριες, μετά την έξοδό που είχε στο Q1 και τη ζημιά που προκάλεσε στο πάτωμα του μονοθέσιου της Aston Martin. Ο Χάμιλτον επίσης είχε αναγκαστεί να αλλάξει την εμπρός πτέρυγα, μετά από την επαφή με τον Ράσελ στο Q2.

Έτσι, ο Φερστάπεν ξεκίνησε τις προσπάθειές του ως το ακλόνητο φαβορί, ενώ οι υπόλοιποι έβλεπαν μπροστά τους μια σπάνια ευκαιρία να βρεθούν ψηλότερα στο grid από ό,τι συνήθως. Οι προγνώσεις επιβεβαιώθηκαν στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια των οδηγών, με τον Ολλανδό της Red Bull να είναι με μεγάλη διαφορά ταχύτερος από όλους, με τον Χάμιλτον που ήταν δεύτερος να ακολουθεί σχεδόν ένα δευτερόλεπτο πιο πίσω.

Verstappen is on it! 👊 Currently P1 with a 1:12:272



Hamilton and Norris sit behind with just 5 minutes to go...#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/XLg6FBr1Ce — Formula 1 (@F1) June 3, 2023

Βέβαια, πλην Χάμιλτον, όλοι οι άλλοι δεν είχαν στη διάθεσή τους φρέσκα μαλακά ελαστικά για δύο προσπάθειες και την πρώτη φορά που βγήκαν στην πίστα είχαν στα μονοθέσιά τους χρησιμοποιημένα σετ μαλακών Pirelli.

Έτσι, η τελευταία προσπάθεια των οδηγών ήταν και η πιο σημαντική. Οι χιλιάδες Ισπανοί στις κερκίδες ζητωκραύγαζαν χωρίς διακοπή υπέρ του Φερνάντο Αλόνσο αλλά δεν τον είδαν να διεκδικεί την πρώτη σειρά της εκκίνησης. Αντιθέτως, ο Ισπανός έμεινε μόλις στην 9η θέση.

Ο Φερστάπεν αποδείχτηκε, όπως αναμενόταν, αχτύπητος και εξασφάλισε την pole position χωρίς να χρειαστεί καν να κάνει δεύτερη προσπάθεια. Ο Κάρλος Σάινθ ήταν δεύτερος, αν και σχεδόν μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον Ολλανδό. Ο εκπληκτικός Λάντο Νόρις με τη McLaren έγραψε τον τρίτο χρόνο και δίπλα του θα έχει στην 4η θέση τον Πιέρ Γκασλί της Alpine. Ακολούθησαν οι Λούις Χάμιλτον, Λανς Στρολ, Εστεμπάν Οκόν, Νίκο Χούλκενμπεργκ, Φερνάντο Αλόνσο και Όσκαρ Πιάστρι.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας και όπως πάντα θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξή του μέσα από το LIVE του Gazzetta.

Αποτελέσματα