O Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα της Βαρκελώνης.

Δίχως διακοπή συνεχίζεται η αγωνιστική δράση της Formula 1, με το FP1 του Grand Prix Ισπανίας να σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου αγωνιστικού τριημέρου. Στην πρώτη περίοδο δοκιμών είδαμε τις ομάδες και τους οδηγούς να εστιάζουν στην αξιολόγηση των νέων εξαρτημάτων που είχαν διαθέσιμα για τον αγώνα. Τις μεγαλύτερες αλλαγές τις έκανε η Scuderia Ferrari, η οποία μεταμόρφωσε την SF-23.

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν με χρόνο στο 1:14,606. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing σημείωσε την ταχύτερη επίδοσή του με τη μαλακή γόμα ελαστικών και ήταν 0,7 δευτερολεπτα ταχύτερος του teammate του, Σέρχιο Πέρεζ. Στην 3η θέση της κατάταξης ήταν ο Έστεμπαν Οκόν, ο οποίος συνεχίζει να εντυπωσιάζει λίγες ημέρες μετά το βάθρο του στο Μονακό.

This session is now getting quicker and quicker 📈



Max Verstappen goes fastest with a 1:14.606 as he jumps on a fresh pair of softs#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/4d51cSJlqU — Formula 1 (@F1) June 2, 2023

Στην 4η θέση ήταν ο Νικ Ντε Βρις της Scuderia AlphaTauri, σε μία θέση που δεν τον είχαμε συνηθίσει. Πίσω του ήταν η δεύτερη A523 της Alpine, ενώ ο τελευταίος οδηγός που ήταν στο ίδιο δευτερόλεπτο με τον Φερστάπεν ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο.

Θετική ήταν η εμφάνιση του Κέβιν Μάγκνουσεν στην 7η θέση, μπροστά από τους οδηγούς της Scuderia Ferrari. O Σαρλ Λεκλέρ ήταν ταχύτερος του Κάρλος Σάινθ, με τον Μονεγάσκο να μην έχει το νέο πακέτο αναβαθμίσεων της ιταλικής ομάδας. Την πρώτη 10άδα «έκλεισε» ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG.

Eeeek! Gasly and Sargeant make contact towards the end of the session 🫣#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/Z1obKgKNTH — Formula 1 (@F1) June 2, 2023

Οι διαφορές ήταν αρκετά μικρές στο FP1, ωστόσο οι ομάδες είχαν το μυαλό τους στη βέλτιστη λειτουργία των μονοθεσίων τους. Η πίστα της Βαρκελώνης αναδεικνύει τις αρετές κάθε μονοθεσίου, με την αεροδυναμική απόδοση να παίζει καθοριστικό ρόλο. Θετικό ήταν το γεγονός πως το πρώτο 60λεπτο της ημέρας ολοκληρώθηκε δίχως κάποιο συμβάν ή διακοπή. Στη διαδικασία, οι οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους ένα σετ πειραματικής γόμας ελαστικών της Pirelli.

A fresh look ✨



The final chicane has been removed, leaving the circuit to its original last two corner layout!#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/2e4D6WB3js — Formula 1 (@F1) June 2, 2023

Η δράση συνεχίζεται στις 18:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών.

Αποτελέσματα FP1 GP Ισπανίας

Φωτογραφίες: Redbullcontentpool.com