Άλλη μία ομάδα εγκαταλείπει το δικό της σχεδιαστικό δρόμο ακολουθώντας λύσεις που έχουμε δει στην RB19.

Μετά τη Mercedes-AMG που παρουσίασε στο Μονακό μία W14 E Performance που εγκατέλειπε τη φιλοσοφία zero-pods και είχε side-pods που θύμιζαν εκείνα της Red Bull Racing, ήρθε η ώρα να «πέσει» ένα ακόμα κάστρο: αυτό της Scuderia Ferrari.

Από πέρυσι η ιταλική ομάδα είχε ακολουθήσει το δικό της δρόμο σχετικά με το σχεδιασμό των side-pods. Κι αν στο πρώτο μισό της περυσινή σεζόν αυτό απέδιδε και οι «κόκκινοι» έπαιρναν νίκες, σταδιακά έμειναν πίσω από την RB18 του 2022 και φέτος, την RB19 που έχει μονοπωλήσει τις νίκες.

Αυτό ανάγκασε τη Ferrari να παραδεχθεί πως η σωστή οδός, είναι αυτή της φιλοσοφίας της αντιπάλου της. Έτσι, στην Ισπανία παρουσιάζει μία σημαντικά διαφοροποιημένη SF-23, με αλλαγές στο κάλυμμα του κινητήρα, στο πάτωμα, τους καθρέφτες και φυσικά στα side-pods.

Nuevos pontones y tapa motor para el Ferrari. Más túnel y mejor empaque zona radiadores. Da la sensación que tiene más pendiente hacia abajo



New sidepods and engine cover for Ferrari. More under tunel and better packaging on cooling area. Seems more downwash than previous#f1 pic.twitter.com/0oiGdG6UoY