F1 - Πρώτη μέρα στο νέο εργοστάσιο της Aston Martin στο Σίλβερστον

Η εκπληκτική σεζόν για τη βρετανική ομάδα συνεχίζεται και μακριά από τις πίστες της Formula 1.

Μετά και το έκτο φετινό Grand Prix, η Aston Martin F1 Team παραμένει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας των κατασκευαστών, πίσω μόνο από τη Red Bull Racing. Αν μάλιστα δεν είχε γίνει κακή εκτίμηση της έντασης της βροχής στο Μονακό, ο Φερνάντο Αλόνσο ενδέχεται να είχε πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη με την Aston Martin.

Η διάθεση στα μέλη της βρετανικής ομάδας είναι στα ύψη, χάρη και στις νέες εγκαταστάσεις στο Σίλβερστον. Για πρώτη φορά το προσωπικό εργάστηκε στα νέα γραφεία και το χαμόγελο ήταν ζωγραφισμένο στα πρόσωπα όλων.

Welcome home, team. 💚



Today is a landmark day for AMF1 Team, as the first of our colleagues move into our brand new, state-of-the-art factory in Silverstone.



Join us as we take a look inside and see how they’re settling in. pic.twitter.com/6JmgYUY5H5