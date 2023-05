Στη βρετανική ομάδα έσπευσαν να υπερασπιστούν τη στρατηγική τους και έριξαν την ευθύνη στο ραντάρ για το γεγονός πως δεν πήραν την πρώτη τους φετινή νίκη στη Formula 1.

To Grand Prix Μονακό του 2023 ήταν η μεγάλη ευκαιρία όλων των ομάδων ώστε να «σπάσουν» την κυριαρχία της Red Bull Racing. Οι κατατακτήριες δοκιμές ήταν η πρώτη τους ευκαιρία, όμως ο Μαξ Φερστάπεν, με ένα εντυπωσιακό τελευταίο κομμάτι στο Q3 πήρε την pole position.

O καιρός στον αγώνα «συμμάχησε» με τους αντιπάλους της αυστριακής ομάδας, με τη βροχή να κάνει την εμφάνισή της στο δεύτερο μισό. Ο Φερνάντο Αλόνσο, που ήταν στη δεύτερη θέση, μπήκε για αλλαγή ελαστικών και πέρασε στη μεσαία γόμα ελαστικών, αντί στα ενδιάμεσα. Σε εκείνο το σημείο η βροχή είχε αρχίσει να εντείνεται και ένα γύρο αργότερα τόσο ο Ισπανός όσο και ο Φερστάπεν μπήκαν για αλλαγή σε ενδιάμεσα ελαστικά.

Η επιλογή της Aston Martin αποδείχθηκε λανθασμένη, ωστόσο ο επικεφαλής της, Μάικ Κρακ, υπερασπίστηκε την ομάδα του: «Πιστεύαμε πως θα ήταν μια μικρή μπόρα. Το ραντάρ μας δεν ήταν καλό, διότι δεν περιμέναμε καθόλου τη βροχή στον αγώνα. Μετά η έντασή της αυξήθηκε και μας ξάφνιασε. Έπρεπε να κάνουμε στάση στα pit γιατί τα ελαστικά μας είχαν αρχίσει να χάνουν θερμοκρασία και ο Φερνάντο γλιστρούσε. Σε εκείνο το σημείο δεν έβρεχε, έριχνε μόνο μερικές ψιχάλες. Όταν όμως ο Φερνάντο βγήκε από το pitlane η βροχή ήταν έντονη πια και έπρεπε να ξαναμπούμε. Δεν ήταν κάποιο ρίσκο».

H Aston Martin υπερασπίζεται τη στρατηγική της αλλά όπως αναλύεται στο blog, οι χρόνοι σε εκείνη τη φάση του αγώνα είχαν ανέβει τόσ, που η επιλογή να βάλει οδηγός ενδιάμεσα ελαστικά ήταν μονόδρομος. Μάλιστα, ένα γύρο πριν μπει ο Αλόνσο για αλλαγή ελαστικών η Aston Martin είχε φορέσει τα ενδιάμεσα ελαστικά βροχής στον Λανς Στρολ.

Ως αποτέλεσμα, ο Φερστάπεν έφτασε στην τέταρτη νίκη του στο 2023 και αύξησε ακόμα περισσότερο τη διαφορά του στη βαθμολογία οδηγών.

