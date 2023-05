Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari υποστήριξε ότι το μέτριο αποτέλεσμα στο Grand Prix του Μονακό δεν οφείλεται σε λάθος στρατηγικής της ομάδας.

Τα μέτρια αποτελέσματα για τη Scuderia Ferrari συνεχίστηκαν και στο Grand Prix Μονακό, όπου κυριάρχησε ο Μαξ Φερστάπεν. Οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ περιορίστηκαν στην 6η και 8η θέση αντίστοιχα της τελικής κατάταξης, με την ιταλική ομάδα να παραμένει κολλημένη στην 4η θέση της βαθμολογίας κατασκευαστών.

Όταν άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες σταγόνες στην πίστα στη Ferrari αποφάσισαν να κρατήσουν στην πίστα με σλικ ελαστικά τα δύο μονοθέσια, ελπίζοντας σε εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας. «Αποφασίσαμε να ρισκάρουμε, όμως το ρίσκο δεν απέδωσε. Κανείς δεν περίμενε ότι θα έβρεχε τόσο δυνατά», δήλωσε ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ.

«Ο αγώνας ήταν χαοτικός. Ο ρυθμός μας ήταν καλός, ειδικά όσον αφορά τον Κάρλος Σάινθ. Έμπλεξε όμως σε κίνηση και δεν κατάφερε να ανέβει στην κατάταξη. Οπότε δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να μιλάμε για λάθη στρατηγικής από πλευράς μας».

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη Βαρκελώνη (4 Ιουνίου), όπου η ιταλική ομάδα περιμένει καλύτερο αποτέλεσμα. «Εκεί οι συνθήκες στην πίστα θα είναι πιο αναμενόμενες και θα έχουμε στη διάθεσή μας αρκετές αναβαθμίσεις. Οπότε ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσουν».

