Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull δεν φοβήθηκε τη βροχή και θριάμβευσε στο Μόντε Κάρλο, δεύτερος ο Φερνάντο Αλόνσο και τρίτος ο Εστεμπάν Οκόν

Το Grand Prix Μονακό, ο 6ος φετινός αγώνας του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1, έγινε άλλο ένα πεδίο θριάμβου για τον Μαξ Φερστάπεν και τη Red Bull Racing. Ο αγώνας σημαδεύτηκε από τη βροχή που ξεκίνησε λίγο μετά το μέσον του αλλά αυτό δεν επηρέασε τον πρωταθλητή, ο οποίος με γρήγορη και αλάνθαστη οδήγηση έφτασε στην 4η φετινή νίκη του. Ο Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin πλήρωσε ένα στρατηγικό λάθος στα πρώτα λεπτά της βροχής και έχασε οποιαδήποτε ευκαιρία να διεκδικήσει τη νίκη, ωστόσο τερμάτισε στη 2η θέση, που είναι το καλύτερο φετινό του αποτέλεσμα. Ο Εστεμπάν Οκόν της Alpine έκανε πολύ καλό αγώνα και ανέβηκε στην 3η θέση του βάθρου.

Εκκίνηση

Τα μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση με τον καιρό να είναι καλός πάνω από το Μόντε Κάρλο αλλά με τα γκρίζα σύννεφα να απειλούν με βροχή κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι δύο οδηγοί της πρώτης σειράς έκαναν διαφορετικές επιλογές ελαστικών, με τον Φερστάπεν να προτιμά τη μεσαία γόμα της Pirelli ενώ ο Αλόνσο διάλεξε τη σκληρή.

Οι σφυγμοί οδηγών, μηχανικών και θεατών «χτύπησαν κόκκινο» όταν έσβησαν τα φώτα της εκκίνησης και το GP Μονακό ξεκίνησε. Η εκκίνηση ήταν ελάχιστα επεισοδιακή, με τους πρώτους δέκα οδηγούς να στρίβουν στη σειρά με την οποία ξεκίνησαν. Πιο πίσω υπήρξαν μερικές μικροεπαφές, που οδήγησαν στα pit για αλλαγή ελαστικών τους Πέρεζ, Ζου και Χούλκεμνπεργκ. Σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι ο Πέρεζ άλλαξε από τη μεσαία γόμα στη σκληρή και δεν είχε πλέον υποχρέωση να κάνει άλλο pit stop μέχρι το τέλος του αγώνα.

Ο poleman Φερστάπεν, αφού έστριψε πρώτος και είχε και μαλακότερα ελαστικά, φυσιολογικά πήρε το πάνω χέρι και αμέσως βγήκε από το DRS του Αλόνσο, δεν έδειξε όμως ότι μπορεί να απομακρυνθεί σημαντικά και να πάρει διαφορά ασφαλείας. Ο Οκόν κράτησε την 3η θέση αλλά δεν μπορούσε να ακολουθήσει τους δύο πρώτους ενώ ο Λεκλέρ πιο πίσω πίεζε τον Χάμιλτον για την 5η θέση.

Αγώνας αναμονής

Αφού πέρασε η πάντα κρίσιμη στο Μονακό φάση της εκκίνησης, οι οδηγοί καταστάλαξαν στο ρυθμό τους και τα πράγματα στην πίστα ηρέμησαν αρκετά. Όλοι φρόντιζαν να διατηρήσουν τα ελαστικά και τα μονοθέσιά τους σε καλή κατάσταση και περίμεναν την ευκαιρία τους, που θα ερχόταν είτε στα pit stop είτε σε περίπτωση που κάποιος είχε έξοδο και εμφανιζόταν το Αυτοκίνητο Ασφαλείας.

Το λάθος δεν άργησε να έρθει και ήταν από τον Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός της Ferrari άρχισε να πιέζει ασφυκτικά τον Εστεμπάν Οκόν αλλά δεν υπολόγισε καλά σε ένα φρενάρισμα και έπεσε πάνω στο πίσω μέρος της Alpine, σπάζοντας την εμπρός πτέρυγα της Ferrari. Ο Σάινθ ωστόσο δεν μπήκε στα pit και συνέχισε στην πίστα με σπασμένο το αριστερό μέρος της πτέρυγάς του.

LAP 13/78



Sainz's front end plate has fallen off but the Ferrari driver is staying out on track#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/iodhZ99SaM — Formula 1 (@F1) May 28, 2023

Ο Φερνάντο Αλόνσο σε εκείνο το σημείο ανέφερε στον ασύρματο ότι είχε απώλεια πίεσης σε ένα από τα εμπρός ελαστικά του. Η απάντηση της Aston Martin ήταν ότι όλα έδειχναν κανονικά, ωστόσο ο ρυθμός του Ισπανού στην πίστα έπεσε σημαντικά και ο Φερστάπεν απέκτησε διαφορά της τάξης των 6 δευτερολέπτων, που μεγάλωνε γύρο με το γύρο. Οι δύο πρώτοι ωστόσο παρέμεναν οι δύο ταχύτεροι οδηγοί στην πίστα.

Ενώ συνέβαιναν αυτά στις εμπρός θέσεις, στην άλλη άκρη του grid ο Λόγκαν Σάρτζεντ με τη Williams ζούσε έναν εφιάλτη, καθώς είδε να τον προσπερνούν διαδοχικά μέσα στην πίστα οι Κέβιν Μάγκνουσεν, Λανς Στρολ και Σέρχιο Πέρεζ, για να τον ρίξουν από τη 15η στη 18η θέση.

Περιμένοντας τη βροχή

Με τον Φερστάπεν πλέον να έχει ξεφύγει στην πρώτη θέση, καθώς η διαφορά του από τον Αλόνσο είχε ξεπεράσει πλέον τα 10 δευτερόλεπτα, οι άνθρωποι των ομάδων άρχισαν να κοιτάζουν πιο συχνά τα ραντάρ του καιρού και τα σύννεφα στον ουρανό που πλησίαζαν στην πίστα. Η βροχή αναμενόταν περίπου ταυτόχρονα με το παράθυρο των pit stop και οι ομάδες στρατηγικής στα γκαράζ είχαν «πάρει φωτιά».

Όταν ο Φερστάπεν έφτασε πίσω από ένα τρενάκι οδηγών στους οποίους έριχνε γύρο, ξεκινώντας από τον Πέρεζ, άρχισε να χάνει λίγο χρόνο και ο Αλόνσο βρήκε την ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά τους στο μισό, από τα 12 στα 6 δευτερόλεπτα.

Στον 33ο γύρο άνοιξε ο χορός των pit stop, με τον Λούις Χάμιλτον να είναι πρώτος που μπήκε για αλλαγή ελαστικών. Ακολούθησε ο Οκόν και ο Σάινθ αντέδρασε στον αμέσως επόμενο γύρο, ωστόσο ο Γάλλος της Alpine κατάφερε να μείνει μπροστά από τον Ισπανό της Ferrari όταν και οι δύο επέστρεψαν στην πίστα.

Ο αγώνας του Πέρεζ πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Ο Μεξικανός προσπάθησε να ακολουθήσει τον Φερστάπεν όταν ο Ολλανδός έριχνε γύρο στους πιο αργούς, αλλά δεν έκανε καλό υπολογισμό, έπεσε πάνω στη Haas του Χούλκενμπεργκ και έσπασε την εμπρός πτέρυγα. Αυτό τον ανάγκασε να μπει στα pit για να την αλλάξει και τον έριξε πάρα πολύ πίσω.

LAP 35/78



Perez says goodbye to a chunk of his front wing after contact with Magnussen at the chicane.



The Mexican pits for a new front wing, and he's almost back to where he started - he's now running in P19 #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/CPbCTzWdLc — Formula 1 (@F1) May 28, 2023

Λίγους γύρους αργότερα έκανε το pit stop του και ο Σαρλ Λεκλέρ, κάτι που τον έριξε πίσω από τον Χάμιλτον, όπως ακριβώς και πριν από τις αλλαγές ελαστικών. Ανάμεσα στους οδηγούς της πρώτης δεκάδας, τα pit stop που έγιναν στο πρώτο μισό του αγώνα δεν έφεραν αλλαγές θέσεων. Οι Φερστάπεν, Αλόνσο και Ράσελ, ο οποίος είχε βρεθεί στην 3η θέση, δεν είχαν μπει ακόμα στα pit.

Κι ύστερα ήρθαν τα σύννεφα

Η βροχή ξεκίνησε περίπου 25 γύρους πριν από το τέλος αλλά έπεσε μόνο σε ένα κομμάτι της πίστας, ενώ η υπόλοιπη παρέμενε στεγνή. Οι οδηγοί, αφού έκαναν μερικούς γύρους για να εκτιμήσουν τις συνθήκες, άρχισαν να μπαίνουν στα Pit για να αλλάξουν ελαστικά. Ο Αλόνσο πήρε το ρίσκο να μη βάλει ενδιάμεσα και άλλαξε σε σλικ αλλά αμέσως στην Aston Martin κατάλαβαν το λάθος και στον επόμενο γύρο ο Ισπανός μπήκε για να βάλει τα ενδιάμεσα.

LAP 55/78



Alonso pits... for more dry tyres. Is that the right call?#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/vwRnWoz5gx — Formula 1 (@F1) May 28, 2023

Ο Φερστάπεν όμως έκανε τη σωστή επιλογή, άλλαξε σε ενδιάμεσα ελαστικά και έτσι όχι απλώς διατήρησε την πρωτοπορία, αλλά η διαφορά του από τον Αλόνσο εκτοξεύτηκε στα 20+ δευτερόλεπτα. Ο Αλόνσο ήταν τυχερός που αυτό το λάθος στη στρατηγική δεν του κόστισε τη 2η θέση.

Από τις τελευταίες ομάδες που έκαναν την αλλαγή σε ενδιάμεσα ελαστικά ήταν η Ferrari, με τον Σάινθ να έχει και μια έξοδο πριν από το pit stop του. Ο Λεκλέρ έμεινε στην 6η θέση αλλά ο Ισπανός έπεσε στην 8η, πίσω από τον Πιέρ Γκασλί. Έτσι, η πρώτη 10άδα μετά από όλο αυτόν το χαμό ήταν: Φερστάπεν, Αλόνσο, Οκόν, Χάμιλτον, Ράσελ, Λεκλέρ, Γκασλί, Σάινθ. Τσουνόντα και Πιάστρι. Ο Ράσελ έλαβε και μμια ποινή 5 δευτερολέπτων, για τον τρόπο που επέστρεψε στην πίστα μετά το pit stop του.

Με τη βροχή να συνεχίζεται αλλά να μην αυξάνει σε ένταση, οι Πέρεζ, Μάγκνουσεν και Άλμπον πήραν το ρίσκο να βάλουν τα ελαστικά ακραίων συνθηκών της Pirelli, ωστόσο η βροχή δεν ήταν αρκετά δυνατή για να πάρουν κάποιο πλεονέκτημα από αυτήν την κίνηση και παρέμειναν στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.

Μια εύκολη νίκη

Με την ένταση της βροχής να μειώνεται όσο πλησιάζαμε προς το τέλος του αγώνα, και έχοντας φτιάξει τεράστια διαφορά, ο Φερστάπεν έφτασε σχετικά εύκολα στη νίκη, που ήταν η 39η της καριέρας του και τον έκανε τον πολυνίκη της Red Bull Racing, αφού ξεπέρασε τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Στην Aston Martin θα χρειαστεί να κάνουν ανάλυση της στρατηγικής τους, που δεν έδωσε στον Αλόνσο την ευκαιρία να παλέψει για τη νίκη στο τέλος του αγώνα, ωστόσο ο Ισπανός πέρασε τη γραμμή του τερματισμού στη 2η θέση.

Ο Εστεμπάν Οκόν έκανε τον καλύτερο φετινό αγώνα του -και της Alpine- και πήρε την 3η θέση, αν και χρειάστηκε στο τέλος να αμυνθεί στις επιθέσεις του Λούις Χάμιλτον, που ήταν τελικά 4ος. Ο Τζορτζ Ράσελ τερμάτισε στην 5η θέση και τη διατήρησε παρά την ποινή των 5 δευτερολέπτων, αφού ο 6ος Σαρλ Λεκλέρ βρέθηκε 10 δευτερόλεπτα πίσω του. Τη 10άδα συμπλήρωσαν οι Πιέρ Γκασλί, Κάρλος Σάινθ, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πάστρι.

Επόμενος αγώνας είναι το GP Ισπανίας στο Circuit de Catalunya σε μία εβδομάδα, το 3ήμερο 2-4 Ιουνίου.

Αποτελέσματα