Δείτε πώς θα παραταχθούν οι είκοσι μονομάχοι της F1 στη σκληρή μάχη που αναμένεται να δώσουν στους στενούς δρόμους του Πριγκιπάτου.

Λίγη ώρα απέμεινε για την έναρξη του Grand Prix Μονακό, τον έκτο σταθμό της Formula 1 για το 2023. Οι κατατακτήριες δοκιμές μας προσέφεραν μία συγκλονιστική μάχη, όμως δεν όρισαν το τελικό grid. Μετά το τέλος του Q3, οι αγωνοδίκες επέβαλαν ποινή τριών θέσεων στον Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari.

Από την pole position θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος έκανε ένα θαυμάσιο τελευταίο γύρο, που αποδείχθηκε καθοριστικός. Δίπλα του θα είναι ο Φερνάντο Αλόνσο και η μάχη τους στον πρώτο γύρο αναμένεται με αγωνία. Πίσω τους θα είναι οι Έστεμπαν Οκόν και Κάρλος Σάινθ, με τον Γάλλο να θέλει να διατηρηθεί στη θέση του και να διεκδικήσει το βάθρο.

Οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ βρίσκονται στην τρίτη σειρά, ενώ πίσω τους είναι οι Πιέρ Γκασλί και Τζορτζ Ράσελ. Στην πέμπτη σειρά της εκκίνησης συναντάμε το δίδυμο-φωτιά των Γιούκι Τσουνόντα και Λάντο Νόρις.

Εκτός της πρώτης 10άδας, έχουμε ορισμένους οδηγούς που είναι πιο πίσω απ' ότι μας έχουν συνηθίσει. Ο Λανς Στρολ είχε για μία ακόμη φορά δύσκολες κατατακτήριες δοκιμές και εκκινεί 14ος το σημερινό αγώνα. Από την άλλη, ο «σκουντούφλης» του Q1, Σέρχιο Πέρεζ, θα εκκινήσει από την τελευταία θέση και η αναρρίχησή του θα είναι αρκετά δύσκολη.

STARTING GRID 🇲🇨



The grid is set for lights out in Monaco 🔥#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/dNmW8W7ZZP