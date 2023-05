Ζήστε ξανά το δραματικό τέλος των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix της F1 στο Μονακό.

Το Grand Prix του Μονακό μας χάρισε τις συγκλονιστικότερες κατατακτήριες δοκιμές των τελευταίων ετών, σε μάχη στα χιλιοστά και μάλιστα ανάμεσα σε πολλούς οδηγούς!

Δείτε στο video που ακολουθεί το συγκλονιστικό φινάλε στη φημισμένη διαδρομή της Κυανής Ακτής, με τη καθηλωτική εναλλαγή συναισθημάτων στα γκαράζ, ανάλογα το τι έκαναν οι οδηγοί πίσω από το τιμόνι!

Με τον Εστεμπάν Οκόν της Alpine που κυνηγούσε την παρθενική του pole position, τον Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin που αγκάλιασε την πρώτη του εδώ και έντεκα χρόνια και τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing να παίρνουν διαδοχικά την πρώτη θέση.

Και τον παγκόσμιο πρωταθλητή να πανηγυρίζει παρά την επαφή του με τις μπαριέρες! Ζήστε ξανά το συναρπαστικό φινάλε, στο video που ακολουθεί…

