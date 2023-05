Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την pole position στο Μονακό με τον Φερνάντο Αλόνσο να τη χάνει για χιλιοστά.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Μονακό ήταν μια διαδικασία που έκοβε την ανάσα, με την pole position να κρίνεται στα χιλιοστά του δευτερολέπτου και στο τέλος να την κερδίζει ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ο εκπληκτικός Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin τη διεκδίκησε με πάθος αλλά στο τέλος έμεινε στη 2η θέση. Ο τοπικός ήρωας Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari πήρε την 3η θέση. Τελευταίος θα εκκινήσει ο Σέρχιο Πέρεζ με την άλλη Red Bull, που είχε έξοδο στο Q1.

Q1

Οι κατατακτήριες στο Μόντε Κάρλο ξεκίνησαν με λιακάδα και πολύ καλό καιρό. Καθώς η πίστα αυτή είναι η πιο μικρή σε μήκος και η πιθανότητα για κόκκινες σημαίες είναι αυξημένοι, οι οδηγοί βγήκαν από νωρίς από τα γκαράζ τους για τις πρώτες προσπάθειες.

Όπως συμβαίνει πολύ συχνά με τα σιρκουί δρόμου, η κατάσταση της πίστας βελτιωνόταν σε κάθε πέρασμα και οι χρόνοι έπεφταν, μέχρι που ήρθε η διακοπή 11 λεπτά πριν από το τέλος του Q1. Ο Σέρχιο Πέρεζ έχασε τον έλεγχο της Red Bull στην πρώτη στροφή, έπεσε με δύναμη στις μπαριέρες και το μονοθέσιο έμεινε ακινητοποιημένο στη μέση της πίστας. Οι αγωνοδίκες έβγαλαν τις κόκκινες σημαίες για να απομακρυνθεί η κατεστραμμένη RB19 και να επισκευαστεί η ζημιά στις μπαριέρες.

Στις κατατακτήριες δοκιμές, όταν βγαίνει η κόκκινη σημαία το ρολόι σταματάει. Έτσι, όταν η περίοδος ξαναξεκίνησε απέμεναν 11:12 μέχρι το τέλος του Q1. Αναμενόμενα, μόλις άναψε το πράσινο φως στο pit lane είχε ήδη σχηματιστεί μια ουρά από μονοθέσια που περίμεναν να βγουν στην πίστα.

Τα «μεγάλα» ονόματα έκαναν δήλωση προθέσεων στο Q1, με τον Φερστάπεν μα σημειώνει τον καλύτερο χρόνο, μπροστά από τους Αλόνσο και Λεκλέρ. Ωστόσο, η μεγάλη έκπληξη ήρθε από τον Γιούκι Τσουνόντα, ο οποίος έφερε την AlphaTauri στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων, ενώ λίγο αργότερα ο Λάντο Νόρις ανέβηκε στην 3η θέση. Ο Φερστάπεν βέβαια έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και ανέβηκε εκείνος πρώτος, λίγο πριν από το τέλος, ενώ άλλη μία έκπληξη ήρθε από τον Άλεξ Άλμπον που πήρε στην 3η θέση.

Τα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν δραματικά, καθώς μέσα στη ζώνη του αποκλεισμού βρίσκονταν οι Λούις Χάμιλτον και Κάρλος Σάινθ. Και οι δύο όμως βρήκαν έναν καλό τελευταίο γύρο και πέρασαν με ασφάλεια στο Q2. Οι τέσσερις οδηγοί που μαζί με τον Πέρεζ συμπλήρωσαν την 5άδα που αποκλείστηκε ήταν οι Λόγκαν Σάρτζεντ, Κέβιν Μάγκνουσεν, Νίκο Χούλκενμπεργκ και Γκουάνγιου Ζου.

Q2

Το δεύτερο μέρος των κατατακτήριων ξεκίνησε και πάλι με πολλά μονοθέσια να βγαίνουν στην πίστα από νωρίς. Με βάση όσα έγιναν στο Q1, αναμενόταν μεγάλη μάχη για τις θέσεις στην τελική 10άδα και όλοι οι οδηγοί ήθελαν να έχουν κάνει ένα γρήγορο γύρο για να είναι ασφαλείς.

Ο Μαξ Φερστάπεν και πάλι «έδειξε τα δόντια» του, σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο στις πρώτες προσπάθειες, ενώ εντυπωσάσαν οι Alpine με τον Πιερ Γκασλί και τον Εστεμπάν Οκόν στη 2η και 4η θέση αντίστοιχα, μπροστά από τις δύο Ferrari και με τον Φερνάντο Αλόνσο ανάμεσά τους.

Δεν έλειψαν φυσικά οι -μικρότερες ή μεγαλύτερες- επαφές με τον τοίχο. Ο Λάντο Νόρις είχε τη στιγμή του και χτύπησε με το δεξί μέρος της McLaren, η ζημιά ωστόσο δεν ήταν μεγάλη και κατάφερε να επιστρέψει στο γκαράζ τη ομάδας του. Ο Σαρλ Λεκλέρ έκανε ένα πολύ οριακό πέρασμα, που τον έφερε στη 2η θέση, μπροστά από τον Αλόνσο.

Ο Χάμιλτον για άλλη μία φορά βρέθηκε στη ζώνη του αποκλεισμού και χρειάστηκε ξανά να κάνει ένα γρήγορο γύρο στα τελευταία δευτερόλεπτα για να καταφέρει να μπει στη 10άδα. Αντίθετα, οι πέντε οδηγοί που δεν τα κατάφεραν ήταν οι Όσκαρ Πιάστρι, Νικ ντε Βρις, Άλεξ Άλμπον, Λανς Στρολ και Βάλτερι Μπότας.

Q3

Στο ξεκίνημα του τρίτου σκέλους βρήκε τον Φερστάπεν να περιμένει στην έξοδο του pitlane για να βγει πρώτος στην πίστα. Ο Ολλανδός ήθελε να είναι σίγουρος ότι θα έχει κάνει τουλάχιστον έναν γρήγορο γύρο, γνωρίζοντας ότι μια κόκκινη σημαία στο τέλος θα μπορούσε να καταστρέψει την προσπάθειά του, όπως έγινε πέρυσι.

Ο «banker lap» του Φερστάπεν δεν ήταν εντυπωσιακά γρήγορος, αλλά αυτό δεν ισχύει για τους Αλόνσο, Σάινθ και Λεκλέρ. Ο Ισπανός της Aston Martin ήταν ταχύτερος όλων στην πρώτη προσπάθεια, λίγα χιλιοστά μπροστά από τον συμπατριώτη του της Ferrari, με τον Μονεγάσκο να ακολουθεί επίσης λίγα δέκατα πιο πίσω.

Ο Φερστάπεν έμεινε στην 5η θέση, αφού τον πέρασε και ο Τζορτζ Ράσελ με τη νέα Mercedes. O Ολλανδός όμως δεν επέστρεψε στα pit και έκανε και δεύτερο γρήγορο γύρο με τα ίδια ελαστικά, που τον έφερε στην πρώτη θέση, μισό δέκατο του δευτερολέπτου μπροστά από τον Αλόνσο.

Κι ενώ ο Λούις Χάμιλτον ανέβαινε στην 3η θέση, ο Εστεμπάν Οκόν με την Alpine τους άφησε όλους με το στόμα ανοιχτό, όταν έκανε εκείνος τον καλύτερο γύρο για να ανέβει προσωρινά στην πρώτη θέση.

Χωρίς ανάσα η δράση συνεχίστηκε στην πίστα του Μονακό, με τον Λεκλέρ να κάνει άλλο ένα από τα μαγικά του και να ανεβαίνει στην πρώτη θέση. Η χαρά των Μονεγάσκων όμως κράτησε πολύ λίγο, γιατί ο Φερνάντο Αλόνσο πέρασε τη γραμμή με χρόνο 22 χιλιοστά του δευτερολέπτου καλύτερο από του Λεκλέρ και του πήρε την πρώτη θέση.

Εκείνος όμως που είπε την τελευταία λέξη ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος στα τελευταία δευτερόλεπτα πήρε την pole positionm με διαφορά μικρότερη από 1 δέκατο του δευτερολέπτου από τον Αλόνσο, ο οποίος θα εκκινήσει από τη 2η θέση. Ο Σαρλ Λεκλέρ θα βρίσκεται αύριο στην 3η θέση της εκκίνησης και θα έχει δίπλα του τον Εστεμπάν Οκόν. Ακολούθησαν οι Κάρλος Σάινθ, Λούις Χάμιλτον, Πιέρ Γκασλί, Τζορτζ Ράσελ, Γιούκι Τσουνόντα και Λάντο Νόρις.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα