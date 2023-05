Γλυκόπικρη γεύση άφησε στον οδηγό της Aston Martin F1 η μάχη των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Μονακό.

Ο Φερνάντο Αλόνσο βρέθηκε αγκαλιά με την 23η pole position της καριέρας του και πρώτη μετά από έντεκα ολόκληρα χρόνια, όμως ο Μαξ Φερστάπεν του πήρε τη μπουκιά από το στόμα σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση για 84 χιλιοστά του δευτερολέπτου!

Ο οδηγός της Aston Martin θα βρεθεί στην πρώτη σειρά της εκκίνησης και έχει διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες του για ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα.

Μιλώντας αμέσως μετά τη μάχη της pole στο Μονακό, ο Ισπανός είπε: «Νιώθω ωραία! Προφανώς η Pole Position σημαίνει πολλά εδώ στο Μονακό αλλά σήμερα ο Μαξ ήταν λίγο πιο γρήγορος. Ήταν κρίμα. Η πρώτη σειρά του grid εδώ είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ο τελευταίος τομέας μοιάζει η αδυναμία μας σε αυτό το σιρκουί. Ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αύριο, από πλευράς στρατηγικής, αν θα υπάρξει κακοκαιρία αλλά θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».

