Ο 25χρονος Ολλανδός της Red Bull Racing εμφανίστηκε πολύ χαρούμενος με την pole position στο Μονακό, γνωρίζει όμως ότι στον αγώνα πολλά μπορούν να πάνε στραβά.

Την πρώτη του pole position στο Μονακό και 23η στην καριέρα του στη Formula 1 κατέκτησε ο Μαξ Φερστάπεν. Ο 25χρονος οδηγός της Red Bull Racing επικράτησε του Φερνάντο Αλόνσο (Aston Martin) για μόλις 84 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Ο Ολλανδός εμφανίστηκε χαρούμενος με το αποτέλεσμα αλλά και ρεαλιστής, όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου Grand Prix. «Είμαι πολύ χαρούμενος με την pole position. Γνωρίζαμε ότι θα δυσκολευτούμε εδώ, η χθεσινή μέρα δεν ήταν η καλύτερη αρχή για το τριήμερο. Όμως βελτιωνόμασταν συνεχώς. Πάντα στις κατατακτήριες πρέπει να τα δώσεις όλα και να ρισκάρεις. Ο πρώτος τομέας στον τελευταίο μου γύρο δεν ήταν ιδανικός. Ήξερα ότι δεν είχα τον καλύτερο χρόνο και στο τελευταίο κομμάτι του γύρου έδωσα ό,τι είχα. Ακούμπησα σε ορισμένες περιπτώσεις τις μπαριέρες, όμως τελικά πήρα την pole position και είμαι πολύ χαρούμενος».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον αγώνα της Κυριακής (4μμ, ώρα Ελλάδας) «Στον αγώνα χρειάζομαι μία καθαρή εκκίνηση χωρίς απρόοπτα. Η απόσταση μέχρι την πρώτη στροφή είναι μικρή. Στο Μονακό μπορούν να συμβούν διάφορα, όπως αυτοκίνητο ασφαλείας ή βροχή. Μπορεί να γίνει χαοτική η κατάσταση. Πάντως σε ρυθμό αγώνα το μονοθέσιό μας είναι εξαιρετικό, οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα. Πρέπει απλά να παραμείνουμε μακριά από μπελάδες».

