Η έκδοση Laurin & Klement ξεχωρίζει από τις στιλιστικές λεπτομέρειες και τον επιπλέον εξοπλισμό.

Την κορυφαία έκδοση του ηλεκτρικού της SUV παρουσίασε η Skoda. Το Enyaq iV Laurin & Klement είναι διαθέσιμο τόσο στο κανονικό όσο και στο coupe αμάξωμα.

Πέρα από τις στιλιστικές λεπτομέρειες, η πολυτελής παραλλαγή του Enyaq iV εφοδιάζεται με αυξημένη ισχύ 286 ίππων, μεγαλύτερη αυτονομία έως 570 χιλιόμετρα, πιο γρήγορη φόρτιση (10-80% σε λιγότερο από 30 λεπτά), δυνατότητα προθέρμανσης της μμπαταρίας και την τελευταία γενιά ME4 του λογισμικού.

Οι εκδόσεις L&K των μοντέλων της Skoda έχουν πάρει το όνομά τους από τους ιδρυτές της εταιρείας, Václav Laurin και Václav Klement.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο όλες τις λεπτομέρειες που κάνουν το συγκεκριμένο Enyaq να ξεζωρίζει.

