Κακά είναι τα νέα για τον παγκόσμιο πρωταθλητή και αναβάτη της Ducati.

Οι συνεχιζόμενοι πόνοι του Πέκο Μπανάια στον δεξιό του αστράγαλο, απέδειξαν πως το ατύχημα που είχε στην πίστα Λε Μαν στο πλαίσιο του πέμπτου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος του MotoGP, είχε περαιτέρω συνέπειες.

Ο αναβάτης της Ducati που είχε πτώση στον τέταρτο γύρο της μάχης στη γαλλική πίστα, έκανε εξετάσεις στο Μιζάνο, από τις οποίες διαπιστώθηκε ένα μικρό μερικό κάταγμα οστού αστραγάλου.

Πάντως, τυχερός στην ατυχία του, ο 26χρονος που προηγείται στη βαθμολογία του 2023 -έστω με βραχεία κεφαλή- αναμένεται να μη χάσει αγώνα αφού διανύουμε διάλειμμα στο καλεντάρι του MotoGP.

Ο επόμενος αγώνας διεξάγεται στις 11 Ιουνίου και πρόκειται για το MotoGP της Ιταλίας, που θα διεξαχθεί στην πίστα του Μουτζέλο.

