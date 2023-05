Ο Μάρκο Μπετζέκι ήταν σε άλλο επίπεδο στο Λε Μαν και διέλυσε τον ανταγωνισμό στον 1000ό αγώνα του MotoGP.

Το GP Γαλλίας ήταν ένας πανηγυρικός αγώνας για το MotoGP καθώς σηματοδότησε το 1000ό grand prix στην ιστορία του κορυφαίου παγκόσμιου πρωταθλήματος σε δύο τροχούς. Μέσα σε αυτό το κλίμα τη νίκη πανηγύρισε ένας νεαρός Ιταλός, ο Μάρκο Μπετζέκι. Ο «Bez», όπως είναι το παρατσούκλι του, που οδηγεί για την VR46 Ducati του Βαλεντίνο Ρόσι, κέρδισε με μεγάλη διαφορά στον πέμπτο αγώνα της χρονιάς και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί για δεύτερη φορά φέτος. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι δύο αναβάτες της Pramac Ducati, με τον Χόρχε Μαρτίν στη 2η θέση και τον τοπικό ήρωα Ζοάν Ζαρκό στην 3η θέση.

#SimplyTheBez IS BACK! 🏆



Marco Bezzecchi storms to victory in a major #FrenchGP 🇫🇷 thriller! #GP1000 pic.twitter.com/XJI9llIjxz

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 14, 2023

Εκκίνηση

Οι αναβάτες πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση κάτω από ιδανικές συνθήκες, με τον ήλιο να λάμπει πάνω από το Λε Μαν και τη θερμοκρασία να είναι παρόμοια με εκείνη στο Σπριντ του Σαββάτου. Κυρίως όμως ένιωθαν 280.000 χιλιάδες μάτια να παρακολουθούν την προσπάθειά τους, το μεγαλύτερο πλήθος που συγκεντρώθηκε σε αγώνα MotoGP στην ιστορία.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, ο Μαρκ Μάρκεθ πετάχτηκε μπροστά, με τον Τζακ Μίλερ να τον ακολουθεί στην πρώτη στροφή. Πίσω τους είχαν μια στρατιά από Ducati, με τους Μαρίνι, Μπανάια, Μαρτίν και Μπετζέκι κατά σειρά να τους καταδιώκουν. Πιο πίσω ο Μπίντερ στριμώχτηκε στην εκκίνηση και έπεσε πολύ πίσω ενώ ο Κουαρταραρό, που ξεκινούσε από τη 13η θέση, δεν έκανε την πρόοδο που θα ήθελε και ήταν 12ος.

Αυστραλο-ισπανική μάχη

Ο Τζακ Μίλερ ήταν εμφανώς ανυπόμονος να περάσει μπροστά από τον Μάρκεθ και οι δυο τους ξεκίνησαν μια μεγάλη μάχη στους πρώτους γύρους, με διαδοχικά προσπεράσματα, μέχρι τελικά ο Αυστραλός της ΚΤΜ καταφέρει να περάσει μπροστά, όχι όμως και να ξεφύγει από τον Ισπανό της Honda.

Τη μάχη των δύο πρώτων παρακολουθούσε από κοντά ο Πέκο Μπανάια, ο οποίος πέρασε τον Μαρίνι για να πάρει την 3η θέση. Ο Μάβερικ Βινιάλες με την Aprilia είχε επίσης πολύ καλό ρυθμό και πέρασε και τις δύο VR46 Ducati των Μπετζέκι και Μαρίνι για να ανέβει στην 4η θέση.

High drama between @PeccoBagnaia and Maverick Viñales while fighting for 3rd! 😱



Watch their clash here! 💥#FrenchGP 🇫🇷 | 🎥https://t.co/uoAmfFKrlp — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 14, 2023

Ο Βινιάλες είχε πάρει φόρα και έφτασε πίσω από τον Μπανάια, αλλά στην προσπάθειά του να περάσει οι δύο αναβάτες είχαν επαφή και βρέθηκαν αμφότεροι στην αμμοπαγίδα. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν αλλά διαφώνησαν έντονα για την υπαιτιότητα της σύγκρουσης, αν και αργότερα τα βρήκαν και έδωσαν τα χέρια.

Ήταν ένα πολύ γεμάτο γεγονότα σημείο του αγώνα καθώς λίγο μετά τη σύγκρουση Βινιάλες-Μπανάια, οι Μαρίνι και Άλεξ Μάρκεθ είχαν επίσης επαφή και βρέθηκαν και οι δύο εκτός αγώνα, επίσης χωρίς -ευτυχώς- να τραυματιστούν.

HUGE crash but luckily everybody got back on their feet 😱



This was @Luca_Marini_97 and @alexmarquez73's frightening crash that ended their day early 👀#FrenchGP 🇫🇷 | 🎥https://t.co/o6ClzmJiDR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 14, 2023

Το άστρο του Μπετζέκι

Τα γεγονότα αυτά έφεραν στην 3η θέση τον Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος πολύ γρήγορα έφτασε τον Μαρκ Μάρκεθ, φέροντας μαζί του τον Χόρχε Μαρτίν. Έτσι σχηματίστηκε ένα γκρουπ τεσσάρων αναβατών που διεκδικούσαν την πρωτοπορία. Ο Μπετζέκι ήταν πολύ γρήγορος σε εκείνο το σημείο και επιτέθηκε αμέσως στον Μαρκ Μάρκεθ, προσπερνώντας τον κάπως ανορθόδοξα. Ο νεαρός Ιταλός υποχρεώθηκε να δώσει πίσω τη θέση αλλά γρήγορα ξαναπέρασε και φτάνοντας πίσω από τον Μίλερ πέρασε και αυτόν για να πάρει την πρωτοπορία του αγώνα.

Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο γνωστός μαχητικός εαυτός του και έδωσε μάχη με τον Μίλερ για να πάρει ξανά τη 2η θέση στον αγώνα. Ο Μίλερ όμως πλέον δεν είχε τρόπο να αμυνθεί στην επίθεση του Μαρτίν, ο οποίος επίσης τον πέρασε για να τον ρίξει στην 4η θέση.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό αγώνα έκανε ο Αουγούστο Φερνάντες της GasGas, ο οποίος είχε ανέβει στην 6η θέση, ακολουθώντας από κοντά τον Ζοάν Ζαρκό. Ο Φερνάντες μάλιστα κατάφερε να περάσει τον Μίλερ ταυτόχρονα με τον Ζαρκό για να πάρει άλλη μία θέση και να ανέβει 5ος.

Bezzecchi has lit the fuse! 💥



He's cleared off at the front! 💨#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/AtJoFGiE4A — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 14, 2023

Ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, ο Μάρκο Μπετζέκι είχε βάλει το κεφάλι κάτω και γράφοντας τον ένα ταχύτερο γύρο μετά τον άλλο έφτασε τη διαφορά στο επίπεδο των δύο δευτερολέπτων και συνέχιζε να την ανεβάζει. Ταυτόχρονα συνεχίζονταν και οι πτώσεις, καθώς οι Τζοάν Μιρ και Άλεξ Ρινς είδαν τον αγώνα τους να τελειώνει άδοξα στην αμμοπαγίδα.

Η ελπίδα της Γαλλίας

Με τον Φάμπιο Κουαρταραρό να βρίσκεται αρκετά πίσω, στην 9η θέση, τη γαλλική σημαία σήκωνε ο Ζοάν Ζαρκό, ο οποίος πάνω στη σέλα της Ducati της Pramac προσπαθούσε με πάθος να πλησιάσει τον Μαρτίν και να διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο. Ο Μαρτίν όμως δεν καθόταν με τα χέρια σταυρωμένα και ανεβάζοντας το ρυθμό του έφτασε πίσω από τον Μαρκ Μάρκεθ, εκμεταλλευόμενος και ένα μικρό λάθος του αναβάτη της Repsol Honda.

Οι δυο τους έδωσαν μια επική μάχη στους επόμενους γύρους, με τον Μαρτίν να επιτίθεται σε κάθε ευκαιρία και τον Μάρκεθ να οδηγεί στο απόλυτο όριο για να καταφέρει να κρατηθεί μπροστά. Η μάχη αυτή έδωσε την ευκαιρία στον Ζαρκό να πλησιάσει και αναθέρμανε τις ελπίδες του για μια θέση στο βάθρο.

Η εντυπωσιακά οριακή οδήγηση του Μαρκ Μάρκεθ δεν τον βοήθησε να φτάσει στον τερματισμό, αφού ο Ισπανός στην προσπάθειά του να αμυνθεί σε άλλη μία επίθεση του Μαρτίν πέρασε το όριο και σημείωσε πτώση, εγκαταλείποντας τον αγώνα. Λίγο νωρίτερα, άδοξα έληξε και ο αγώνας του Τζακ Μίλερ, ο οποίος έπεσε για δεύτερη φορά αυτό το Σαββατοκύριακο.

Όλο αυτό το δράμα δεν επηρέασε τον Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος έφτασε με εμφατικό τρόπο στη δεύτερη φετινή του νίκη. Ο Χόρχε Μαρτίν τερμάτισε στη 2η θέση και ο Ζοάν Ζαρκό έδωσε στους χιλιάδες Γάλλους κάτι για να πανηγυρίσουν, τερματίζοντας στην 3η θέση και ανεβαίνοντας στο βάθρο. Ακολούθησε ο εντυπωσιακός ρούκι Αουγκούστο Φερνάντες στην 4η θέση και πιο πίσω τερμάτισαν οι Αλέιξ Εσπαργκαρό, Μπραντ Μπίντερ, Φάμπιο Κουαρταραρό, Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, Τακάκι Νακαγκάμι και Φράνκο Μορμπιντέλι.

Ο επόμενος αγώνας θα γίνει σε τρεις εβδομάδες στην έδρα των Ducati και Aprilia καθώς είναι το GP Ιταλίας στην πίστα του Μουτζέλο το τριήμερο 8-10 Ιουνίου.

Αποτελέσματα