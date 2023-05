Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στον κόσμο της F1, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να ξεκινά την ευρωπαϊκή του περιοδεία στην πίστα της Ίμολα με το GP Εμίλια-Ρομάνια.

Έπειτα από δύο εβδομάδες, ο μαγικός κόσμος της Formula 1 επιστρέφει στη δράση, με το έκτο αγωνιστικό τριήμερο της σεζόν να είναι το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια, το τριήμερο 19-21 Μαΐου. Ομάδες και οδηγοί ταξιδεύουν για πρώτη φορά φέτος στην Ιταλία, όμως είναι ακόμη άγνωστο αν ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών και οι πλημμύρες, έχουν θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή του Grand Prix.

Η πίστα της Ίμολα έκανε ντεμπούτο στη Formula 1 το 1980 και έχει φιλοξενήσει συνολικά 30 Grand Prix. Η διαδρομή έχει μήκος 4.909 μέτρα και την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν 63 γύρους. Tις περισσότερες νίκες στην Ίμολα έχει ο Μίκαελ Σουμάχερ με 7 στο σύνολο. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Λιούις Χάμιλτον από το 2020 με το 1:15,484.

The wet weather provided instant drama at Imola last year 🍿



Much to the disappointment of Carlos Sainz 😫#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/sAdanleTll