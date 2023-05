Oι πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες στην περιοχή της Εμίλια-Ρομάνια οδήγησαν στην εκκένωση της πίστας της Ίμολα λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα της F1.

Τις τελευταίες ημέρες έντονη βροχόπτωση έχει πλήξει τη βόρεια Ιταλία. Στην περιοχή της Εμίλια-Ρομάνια, που βρίσκεται η πίστα της Ίμολα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει αρκετές πλημμύρες.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιταλίας, έθεσε σε κόκκινο συναγερμό για όλη την εβδομάδα το βόρειο τμήμα της Ιταλίας. Προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα. Παρά τις προειδοποιήσεις, η Formula 1 σχεδιάζει να διοργανώσει κανονικά τον αγώνα στις 19-21 Μαΐου, όμως ο καιρός δημιουργεί τεράστια οργανωτικά προβλήματα.

Την Τρίτη 16 Μαΐου, το προσωπικό και όλοι όσοι βρίσκονταν στην πίστα της Ίμολα, δέχτηκαν εντολή να την εκκενώσουν. Ήδη έχουν δημιουργηθεί λίμνες από νερό, ενώ υπήρξε προειδοποίηση για πλημμύρα. Δίπλα στην πίστα βρίσκεται ο ποταμός Σαντέρο και οι τοπικές αρχές φοβούνται πως θα υπερχειλίσει και θα θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα η βροχή θα συνεχιστεί με μεγάλη ένταση και δεν θα μειωθεί για τις επόμενες 24 ώρες.

Το τριήμερο 19-21 Μαΐου, εκτός από τη Formula 1, στην πίστα θα βρίσκονται τόσο η Formula 2, όσο και η Formula 3. Ενδεχομένως λοιπόν, ο καιρός να προκαλέσει ορισμένες αλλαγές στην οργάνωση και το πρόγραμμα του τριημέρου.

Así está ahora la situación del río que pasa al lado del circuito. Se ha evacuado al personal como precaución.



This is the situatuon right now of the river next to Imola circuit. The personnel has been evacuated as precaution. #f1 #EmiliaRomagnaGP pic.twitter.com/dflBCQK0ry