Σαν Σήμερα: Το λάθος του Σένα στο Μονακό και η ιστορική νίκη του Φερστάπεν

Πλούσιο είναι το σημερινό περιεχόμενο της αναδρομής μας στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στη Formula 1 πρωταγωνιστεί το Grand Prix Μονακό, ενώ σαν σήμερα πραγματοποιήθηκε ένας αγώνας ορόσημο στην ιστορία του σπορ. Το MotoGP επιστρέφει σήμερα με δύο αγώνες στο Λε Μαν.

Σαν σήμερα το 1983, ο Κέκε Ρόσμπεργκ κατέκτησε τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στη Formula 1 κάνοντας μια φοβερή εμφάνιση στο Grand Prix Μονακό. Ο Φινλανδός οδηγός της Williams έκανε την έξυπνη επιλογή να εκκινήσει με σλικ ελαστικά σε νωπό οδόστρωμα που στέγνωνε διαρκώς και πήρε την πρωτοπορία με μαεστρία στο δεύτερο γύρο, προσπερνώντας τη McLaren του Αλέν Προστ στη στροφή 1. Ενώ οι περισσότεροι έμεναν πίσω για να αλλάξουν σε σλικ σετ ελαστικών, ο Ρόσμπεργκ ξεμάκρυνε από τους πάντες. Εν τέλει, το βάθρο συμπληρώθηκε από τους Νέλσον Πικέ και Αλέν Προστ.

Σαν σήμερα το 1986, ο Έλιο Ντε Άντζελις σκοτώθηκε σε ηλικία μόλις 28 ετών σε δοκιμές στην πίστα του Πολ Ρικάρ, πίσω από το τιμόνι μιας Brabham BT55. Ο δημοφιλής Ιταλός είχε κάνει ντεμπούτο στη Formula 1 το 1979 με τη Shadow, αφιερώνοντας τις επόμενες έξι σεζόν του στη Lotus. Σε εκείνη την περίοδο κατέκτησε δύο ανεκτίμητες νίκες – το 1982 επικράτησε του Κέκε Ρόσμπεργκ στο photo-finish του GP Αυστρίας, ενώ το 1985 ήταν ο μοναδικός που δεν έμεινε από καύσιμα στο GP Αγίου Μαρίνου και του απονεμήθηκε τη νίκη όταν αποκλείστηκε ο Αλέν Προστ.

happy birthday to elio de angelis!!🎂you are very much loved and remembered <3 pic.twitter.com/IaYCturPXv

Σαν σήμερα το 1988, η McLaren-Honda συνέχισε την απόλυτη κυριαρχία της με την MP4/4, με τον Άιρτον Σένα να συνθλίβει τον ανταγωνισμό σχεδόν σε όλο το τριήμερο του GP Μονακό. Ο Βραζιλιάνος πήρε την pole position με έναν από τους καλύτερους γύρους στην ιστορία της Formula 1, ξεπερνώντας τον teammate του, Αλέν Προστ για σχεδόν 1,5 δευτερόλεπτο. Στον αγώνα μάλιστα, ο Προστ καθυστέρησε πίσω από την υποδεέστερη Ferrari του Γκέρχαρντ Μπέργκερ και η διαφορά από τον πρωτοπόρο Σένα εκτοξεύθηκε κατακόρυφα. Ωστόσο, μια απώλεια συγκέντρωσης οδήγησε τον Βραζιλιάνο στις μπαριέρες της στροφής Πορτιέ, στον 66ο γύρο. Ο Προστ είχε προσπεράσει τον Μπέργκερ στον 54ο γύρο, τέθηκε επικεφαλής και κατέκτησε μια ανέλπιστη νίκη, με τον Μικέλε Αλμπορέτο να ανεβαίνει επίσης στο βάθρο για τη Scuderia Ferrari. Ο Σένα είχε κλονιστεί τόσο πολύ που επέστρεψε στο σπίτι του και δεν επικοινώνησε με κανέναν από την ομάδα του, μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Σαν σήμερα το 1994, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Μονακό για τη Formula 1, σε ένα συναισθηματικά βαρύ κλίμα ύστερα από τα τραγικά γεγονότα στην Ίμολα δύο εβδομάδες νωρίτερα. Εκτός αυτών, οι ελεύθερες δοκιμές στους δρόμους του Πριγκιπάτου είδαν έναν άλλον οδηγό να στέκεται άτυχος. Ο Καρλ Βέντλινγκερ της Sauber είχε ένα πολύ μεγάλο ατύχημα στο Νουβέλ σικέιν και συγκρούστηκε άσχημα στις μπαριέρες. Ο Αυστριακός έπεσε σε κώμα για αρκετές εβδομάδες και η Sauber απέσυρε τη συμμετοχή της από το event. Τα μονοθέσια στήθηκαν στο grid για τον αγώνα αφήνοντας κενές τις πρώτες δύο θέσεις, ως απόδοση φόρου τιμής στους αδικοχαμένους Άιρτον Σένα και Ρόλαντ Ράτζενμπεργκερ. Ο Μίκαελ Σουμάχερ κατέκτησε εύκολα τη νίκη, με δεύτερο τον Μάρτιν Μπράντλ της McLaren-Peugeot και τρίτο τον Γκέρχαρντ Μπέργκερ της Ferrari. Πιο πίσω, ο πολύπειρος, Μικέλε Αλμπορέτο, τερμάτισε έκτος με την αδύναμη Minardi M193B και βαθμολογήθηκε για τελευταία φορά στη μακρόχρονη καριέρα του.

Σαν σήμερα το 2005, η πόλη του Λε Μαν φιλοξένησε το GP Γαλλίας για τον τέταρτο γύρο της σεζόν στο MotoGP. Ο Βαλεντίνο Ρόσι είχε μια κακή εκκίνηση από την pole position και έπεσε έκτος, αλλά κατάφερε πολύ σύντομα να ανακτήσει το χαμένο έδαφος. Μέχρι τον ένατο γύρο βρισκόταν στην ουρά του πρωτοπόρου, Κόλιν Έντουαρντς, με τον Σέτε Ζιμπερνάου της Honda να κάνει επίσης μια φοβερή εμφάνιση. Ο Ισπανός ανέβασε ρυθμούς και μαζί με τον Ρόσι ξεχώρισαν και έδωσαν φοβερή μάχη για τη νίκη. Ο «Γιατρός», πεισματικά, πίεσε υπερβολικά και πήρε τη νίκη κάνοντας παράλληλα ρεκόρ πίστας στον τελευταίο γύρο.

Σαν σήμερα το 2011, έλαβε χώρα ακόμα ένας συναρπαστικός και επεισοδιακός αγώνας στο Λε Μαν για το πρωτάθλημα του MotoGP. Ο Κέισι Στόνερ ολοκλήρωσε ένα εξαιρετικό για εκείνον αγωνιστικό τριήμερο, με μια επιβλητική νίκη. Οι Μάρκο Σιμοντσέλι και Ντάνι Πεντρόσα, μάχονταν για το βάθρο όταν μία επαφή τους έβγαλε εκτός μάχης. Έτσι, τον Στόνερ πλαισίωσαν οι Αντρέα Ντοβιτσιόσο και Βαλεντίνο Ρόσι στο βάθρο.

Σαν σήμερα το 2016, το GP Ισπανίας προσέφερε ιστορικές στιγμές στη σύγχρονη εποχή της Formula 1. Αρχικά, τα βλέμματα ήταν ήδη στραμμένα στην ομάδα της Red Bull Racing καθώς ο νεαρός Μαξ Φερστάπεν προβιβάστηκε από την Toro Rosso στη βασική ομάδα, με τον Ντανιίλ Κβιάτ να ακολουθεί αντίθετη πορεία. Στα του αγώνα, η πανίσχυρη Mercedes ήρθε αντιμέτωπη με πρωτόγνωρες και τραγελαφικές καταστάσεις. Οι Λιούις Χάμιλτον και Νίκο Ροσμπεργκ συγκρούστηκαν στη στροφή 4 του πρώτου γύρου, όταν ο Γερμανός έβγαλε εκτός πίστας τον teammate του, ενώ προσπαθούσε να τον περάσει. Ως εκ τούτου, η υπόθεση νίκη κρίθηκε από την έκβαση της μάχης μεταξύ Ferrari και Red Bull. Οι δύο ομάδες μοίρασαν τα πλάνα στρατηγικής στους οδηγούς τους, με τον Φερστάπεν εν τέλει να ευνοείται και να αμύνεται εξαιρετικά του Κίμι Ράικονεν, σε ένα μονοθέσιο που γνώριζε ελάχιστα. Κατέκτησε έτσι την πρώτη του νίκη στη Formula 1 και έγινε ο νεότερος νικητής αγώνα στην ιστορία του πρωταθλήματος, σε ηλικία 18 χρονών και 228 ημερών.

FLASHBACK: SPAIN 2016



Youngest leader of an F1 race ✅



Youngest driver to score a podium finish ✅



Youngest ever race winner ✅



The #SpanishGP will always be special for @Max33Verstappen 🇪🇸 pic.twitter.com/Urt3yWxmDm