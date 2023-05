Ο Τζακ Μίλερ της KTM ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της εναρκτήριας περιόδου ελεύθερων δοκιμών του ιστορικού 1000ού GP στην πίστα του Λε Μαν.

Το 1.000ό Grand Prix της κορυφαίας κατηγορίας αγώνων μοτοσικλετών είναι γεγονός, με τους αναβάτες του MotoGP να ξεκινούν το τριήμερο στη Γαλλία και την πίστα του Λε Μαν. Το FP1 χάρισε πολύ έντονες στιγμές, καθώς είδαμε από νωρίς τους αναβάτες να κάνουν τον έναν ταχύτερο γύρο μετά τον άλλο.

Στην κορυφή της κατάταξης μετά τα πρώτα 45 λεπτά ήταν ο Τζακ Μίλερ της KTM. O Αυστραλός σημείωσε χρόνο 1:31,449, που είναι μόλις ένα δευτερόλεπτο μακριά από το απόλυτο ρεκόρ πίστας. Στη 2η θέση βρέθηκε ο Λούκα Μαρίνι της ομάδας του Βαλεντίνο Ρόσι 0,095 δευτ. πίσω από τον Μίλερ. Στην 3η θέση ήταν ο έτερος αναβάτης της εργοστασιακής ομάδας της KTM, Μπραντ Μπίντερ.

Ο Ζοάν Ζαρκό βρέθηκε στην 4η θέση, μπροστά από τον Άλεξ Μάρκεθ. Ο ταχύτερος αναβάτης της βελτιωμένης Honda ήταν ο Τζοάν Μιρ, ο οποίος με το 1:31,800 πήρε την 6η θέση. Ο Ισπανός πρωταθλητής του 2020 -όπως και ο Μαρκ Μάρκεθ- χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το πλαίσιο της Kalex στη μοτοσικλέτα της Honda. Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό πήρε την 7η θέση, μπροστά από τον Μάρκο Μπεζέκι, ενώ ο Μάβερικ Βινιάλες έφερε και τη δεύτερη εργοστασιακή Aprilia εντός της πρώτης 10άδας. Με χρόνο στο τέλος της διαδικασίας, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, σημείωσε τη 10η ταχύτερη επίδοση.

Ακολούθησαν δύο παγκόσμιοι πρωταθλητές στις θέσεις 11 και 12. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό ξεπέρασε τον Μαρκ Μάρκεθ, με τον Ισπανό να επιστρέφει στη δράση μετά την Πορτογαλία. Οι διαφορές ανάμεσα στους αναβάτες είναι πολύ μικρές, με τους πρώτους 16 να τους χωρίζουν 0,847 δευτ.

