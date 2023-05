Η Aston Martin παρουσίασε την έκδοση AMR23 του σπορ SUV, το οποίο παραπέμπει αισθητικά στο ιατρικό αυτοκίνητο της F1.

Η φετινή σεζόν της Formula 1 έχει αρχίσει ιδανικά για την Aston Martin, καθώς μετρά – με τον Φερνάντο Αλόνσο – τέσσερις παρουσίες στο βάθρο σε πέντε Grand Prix. Η βρετανική μάρκα εκμεταλλεύεται και εμπορικά την επιτυχία της στο κορυφαίο πρωτάθλημα, λανσάροντας ειδικές εκδόσεις των μοντέλων παραγωγής.

Η Aston Martin παρέχει τόσο το αυτοκίνητο ασφαλείας (safety car) όσο και το ιατρικό αυτοκίνητο (medical car), με το δεύτερο ρόλο να αναλαμβάνει η DBX707. Όπως υποδηλώνει το όνομά της, η μέγιστη ισχύς ανέρχεται σε 707 ίππους. Πρόερχεται από V8 κινητήρα, χωρητικότητας 4 λίτρων, της Mercedes-AMG. Η Aston Martin επέλεξε αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων, υγρού συμπλέκτη, για πιο γρήγορες αλλαγές σχέσεων συγκριτικά με το κιβώτιο με μετατροπέα ροπής. Η DBX 707 ολοκληρώνει τη διαδικασία 0-100 χλμ/ώρα σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα.

Τώρα το τμήμα Q της βρετανικής μάρκας λανσάρει μία ειδική έκδοση του SUV επιδόσεων, την DBX707 AMR23 Edition. Στα χρώματα του medical car αλλά και του μονοθεσίου των Αλόνσο-Στρολ, το μοντέλο είναι ό,τι πιο κοντινό σχεδιαστικά στον μαγικό κόσμο της Formula 1. Όσο για την τιμή της, αναμένεται να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ.

