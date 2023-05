Ο Ισπανός οδηγός έχει συγκεντρώσει 75 βαθμούς στα πέντε αγωνιστικά τριήμερα της σεζόν μέχρι τώρα.

Η συνήθεια που έγινε... λατρεία. Για μία ακόμα φορά φέτος ο Φερνάντο Αλόνσο ανέβηκε στο βάθρο, τερματίζοντας 3ος στο Grand Prix Μαϊάμι. Ο 41χρονος Ισπανός οδηγός της Aston Martin στοχεύει πλέον σε νίκη, την οποία ελπίζει να κατακτήσει είτε στο Μονακό (28 Μαΐου), είτε στη Βαρκελώνη (4 Ιουνίου).

Το εκπληκτικό στατιστικό στοιχείο που ακολουθεί τον Αλόνσο φέτος είναι ότι οι 75 βαθμοί που έχει συγκεντρώσει μοιράζονται ανά 15 σε κάθε Grand Prix. Στον μοναδικό αγώνα (Μπακού) όπου δεν πήρε την 3η θέση, έφθασε τους 15 βαθμούς με τους δύο από την 6η θέση στο σπριντ!

Αναλυτικά η θέση και οι βαθμοί του Ισπανού σε κάθε φετινό Grand Prix:

Μπαχρέιν: 3ος - 15 βαθμοί

Σαουδική Αραβία: 3ος - 15 βαθμοί

Αυστραλία: 3ος - 15 βαθμοί

Αζερμπαϊτζάν: 4ος – 12 βαθμοί και 6ος στο σπριντ – 3 βαθμοί

Μαϊάμι: 3ος - 15 βαθμοί

