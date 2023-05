Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP επιστρέφει, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς να επισκέπτεται τη Γαλλία και τη θρυλική πίστα του Λε Μαν.

Έπειτα από δύο εβδομάδες διακοπής, το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP επιστρέφει το τριήμερο 12-14 Μαΐου με το Grand Prix Γαλλίας. Ο πέμπτος γύρος της σεζόν αναμένεται με αγωνία, με ομάδες και αναβάτες να ετοιμάζονται για τον τρίτο αγώνα επί ευρωπαϊκού εδάφους. Ο αγώνας στο Λε Μαν είναι ο 1000ος αγώνας στην ιστορία της κορυφαίας κατηγορίας αγώνων μοτοσικλετών. Αυτό, εκτοξεύει κατακόρυφα την ιστορική σημασία του event.

H πίστα που έχει το όνομα Μπουγκάτι, έκανε ντεμπούτο τους αγώνες μοτοσικλετών το 1969, όμως εδραιώθηκε στο MotoGP το 2000. Έχει μήκος 4,19 χιλιόμετρα και αποτελείται από 5 αριστερές στροφές και 9 δεξιές στροφές. Μάλιστα, διαθέτει μικρές ευθείες σε σύγκριση με άλλες πίστες. Τις περισσότερες νίκες στην αγωνιστική διαδρομή Λε Μαν, τις έχει ο Χόρχε Λορένθο, με 5 στο σύνολο. Νικητής στον αγώνα το 2022 ήταν ο Ενέα Μπαστιανίνι, ο οποίος θα χάσει το φετινό event λόγω τραυματισμού. Το ρεκόρ πίστας, κατέχει ο Πέκο Μπανάια, με το 1:30,450.

NEXT UP: Le Mans 🔜 It's time to make history! #GP1000 awaits! 😎 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/H1ITyUtQ5K

Ο Ιταλός αναβάτης της Ducati προηγείται στο πρωτάθλημα με 87 βαθμούς και δείχνει ως το μεγάλο φαβορί για τη νίκη την Κυριακή. Ο Μάρκο Μπεζέκι υπολείπεται 22 βαθμούς του παγκόσμιου πρωταθλητή, ενώ ο φορμαρισμένος, Μπραντ Μπίντερ, έχει… σκαρφαλώσει στην 3η θέση της βαθμολογίας με 62 βαθμούς. Στον αγώνα, θα πάρει μέρος έπειτα από πολύ καιρό ο Μαρκ Μάρκεθ για λογαριασμό της Honda.

Το Grand Prix Γαλλίας στην πίστα Μπουγκάτι στην πόλη Λε Μαν, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του πέμπτου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

A knife-edge last-lap thriller, courtesy of @ValeYellow46 and @setegibernau_15 ⚔️



Sit back, relax and enjoy the close finish of the 2003 #FrenchGP 🇫🇷 🔥#MotoGP pic.twitter.com/xQJK74PxO9