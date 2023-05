Έπειτα από απουσία τριών αγώνων ο Ισπανός της Repsol Honda θα τρέξει στη Γαλλία ενώ η FIM ακύρωσε την ποινή του.

Ο Μαρκ Μάρκεθ έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου μέρους της φετινής σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP, λόγω του τραυματισμού του στον πρώτο αγώνα της χρονιάς στην Πορτογαλία. Ο Ισπανός αναβάτης της Repsol Honda υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πρώτο μετακάρπιο του δεξιού του χεριού και ως αποτέλεσμα δεν έτρεξε στα GP Αργεντινής, ΗΠΑ και Ισπανίας που ακολούθησαν.

Η απουσία του Μάρκεθ από τις πίστες κράτησε σχεδόν 1,5 μήνα αλλά πλέον ήρθε η ώρα για τον 6 φορές πρωταθλητή MotoGP να επιστρέψει στη σέλα της Honda RC213V. Η επιστροφή αυτή θα γίνει στο GP Γαλλίας, που θα είναι ο 1000ός αγώνας στην ιστορία του θεσμού πραγματοποιηθεί στην πίστα του Λε Μαν το προσεχές Σαββατοκύριακο (12-14 Μαΐου).

