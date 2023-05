Επανάληψη των ίδιων προβλημάτων βλέπουν συνεχώς στη Scuderia Ferrari, πράγμα που έχει φέρει προβληματισμό στο στρατόπεδο της ιστορικής ομάδας της F1.

Στο Grand Prix της Formula 1 που έγινε στο Μαϊάμι ​​​​​​, η Scuderia Ferrari παρουσίασε ένα νέο πάτωμα στην SF-23. H ιταλική ομάδα προσπαθεί να φτάσει σε απόδοση τη Red Bull Racing και η αναβάθμιση αυτή ήταν το πρώτο βήμα. Το Σάββατο στις κατατακτήριες δοκιμές, ο Σαρλ Λεκλέρ επιχείρησε να πάρει την pole position, όμως κατέληξε στις μπαριέρες.

Στον αγώνα της Κυριακής, η Scuderia είδε τους οδηγούς της να έχουν αργό ρυθμό. Μάλιστα, ήταν πίσω από τη Mercedes-AMG, που λίγο έλειψε να έχει και τα δύο μονοθέσιά της εκτός Q3 στις κατατακτήριες δοκιμές. Εν τέλει, ο Κάρλος Σάινθ τερμάτισε 5ος, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ 7ος.

Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο Μονεγάσκος ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος σε δηλώσεις του στο Sky Sports: «Δυσκολευόμασταν όλη μέρα. Η εικόνα ήταν παρόμοια με το ξεκίνημα της σεζόν. Είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί στις κατατακτήριες, αλλά στον αγώνα υστερούμε τρελά. Το παράθυρο λειτουργίας του μονοθεσίου μας είναι πολύ μικρό. Όταν φεύγουμε από αυτό, οι συνέπειες είναι τεράστιες. Μερικές φορές έχεις έντονη υποστροφή και μετά από λίγο έχεις υπερστροφή. Δεν είναι καθόλου ιδανικό αν θες να έχεις αυτοπεποίθηση στο μονοθέσιό σου. Δεν έχουμε συνοχή στο ρυθμό μας. Πρέπει να βρούμε τώρα λύσεις, γιατί υστερούμε σε ρυθμό. Η Mercedes είναι γρήγορη, η Aston Martin είναι ακόμη πιο γρήγορη και η Alpine δεν είχε κακό ρυθμό».

Από τη μεριά του, ο Κάρλος Σάινθ ήταν πιο επιεικής στις δηλώσεις του: «Είμαστε στο μέσον μιας διαδικασίας εκμάθησης του μονοθεσίου μας. Μπορούμε να παλέψουμε για την pole position, είχαμε καλό ρυθμό με τη μεσαία γόμα ελαστικών και όταν βάζουμε τη σκληρή γόμα σημαίνει πως θα τερματίσουμε 20 δευτερόλεπτα πίσω από το μονοθέσιο με το οποίο δίναμε μάχη. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Θα συνεχίσουμε να δοκιμάζουμε πράγματα, αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω».

Μετά την έξοδό του το Σάββατο, ο Λεκλέρ κατέστρεψε το καινούργιο πάτωμα που είχε αυτό το τριήμερο στην SF-23 και η Ferrari το αντικατέστησε με την προηγούμενη έκδοση. Αντίθετα, ο teammate το χρησιμοποίησε κανονικά και στον αγώνα.

