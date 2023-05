Οι Ρος Τσαστέιν και Νόα Γκρέιγκσον έλυσαν τις διαφορές τους με τον παραδοσιακό, αμερικάνικο τρόπο μετά τον αγώνα του NASCAR Cup Series.

Οι οδηγοί στα αμερικάνικα πρωταθλήματα ταχύτητας και κυρίως στο NASCAR δεν φημίζονται για την ψυχραιμία τους. Τόσο στις οβάλ πίστες όσο – πολύ περισσότερο – έξω από αυτές. Στον αγώνα όμως για το NASCAR Cup Series, στο Kansas Speedway, οι Νόα Γκρέιγκσον και Ρος Τσαστέιν, το πήγαν... λίγο παραπέρα.

Όλα άρχισαν όταν ο πρώτος ζήτησε το λόγο για το μεταξύ τους συμβάν στον 42ο γύρο. Ο Γκρέιγκσον κατηγόρησε τον Τσαστέιν ότι τον έσπρωξε στον τοίχο, με αποτέλεσμα να τερματίσει 29ος από τους συνολικά 36 αγωνιζόμενους. Ο Γκρέιγκσον έπιασε τον συναθλητή του από τη φόρμα και ο Τσαστέιν απάντησε με ένα... δεξί κροσέ. Οι σεκιούριτι που βρίσκονταν εκεί χώρισαν τους δύο οδηγούς και απέτρεψαν τα χειρότερα.

Here's what happened on pit road between @NoahGragson and @RossChastain. pic.twitter.com/MMcOLASlgq