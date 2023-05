Απογοητευμένος με την απόδοσή του στο Μαϊάμι ήταν ο οδηγός της Red Bull Racing στην F1, καθώς δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Έπειτα από τις τέλειες κατατακτήριες δοκιμές, ο Σέρχιο Πέρεζ δεν κατάφερε να μετουσιώσει την pole position σε νίκη στο Grand Prix Μαϊάμι. Ο Μεξικανός οδηγός έχασε κατά κράτος από τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος πραγματοποίησε μια θαυμάσια εμφάνιση για να πανηγυρίσει την τρίτη του νίκη στη σεζόν. Έτσι, δεν κατάφερε να πάρει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στη Formula 1 και έχασε την ευκαιρία να τεθεί επικεφαλής στη βαθμολογία.

Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο Πέρεζ εμφανίστηκε αρκετά προβληματισμένος στις δηλώσεις που έκανε στον Τζένσον Μπάτον. Μάλιστα παραδέχθηκε την ανωτερότητα του Φερστάπεν: «Προσπάθησα, τα έδωσα όλα. Το πρώτο stint ήταν πολύ κακό με τη φθορά στα ελαστικά που είχα. Αυτό δυσκόλεψε τον αγώνα μου. Ο Μαξ ήταν σε εξαιρετική φόρμα, άξιζε τη νίκη, συγχαρητήρια».

