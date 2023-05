Παρότι ξεκίνησε από την 9η θέση, ο Φερστάπεν κέρδισε με τη Red Bull να κάνει το 1-2, ξανά στο βάθρο ο Αλόνσο.

Το GP Μαϊάμι, ο 5ος φετινός αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1, ήταν μια ραψωδία στις ικανότητες του Μαξ Φερστάπεν και στην ταχύτητα της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός πρωταθλητής μπορεί να ξεκίνησε από την 9η θέση αλλά με αλάνθαστη οδήγηση και εκμεταλλευόμενος άριστα τη στρατηγική της ομάδας του έφτασε σε μια μεγάλη νίκη, που είναι η 38η της καριέρας του. Ο poleman Σέρχιο Πέρεζ δεν είχε αντίδοτο στην ταχύτητα του ομόσταβλού του και πήρε το καλύτερο που μπορούσε, δηλαδή τη 2η θέση. Ο Φερνάντο Αλόνσο με την Aston Martin επέστρεψε στη γνώριμη 3η θέση, ανεβαίνοντας στο βάθρο για 4η φορά φέτος.

VERSTAPPEN WIIIIINS!



He makes it two out of two in Miami, from ninth on the grid!#MiamiGP #F1 @Max33Verstappen pic.twitter.com/9mWj2uqKE3 — Formula 1 (@F1) May 7, 2023

Εκκίνηση

Οι οδηγοί πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση με τον ουρανό να είναι συννεφιασμένος αλλά με την πίστα να είναι στεγνή. Ωστόσο, η βραδινή βροχή την είχε ξεπλύνει από το ελαστικό που είχε στρωθεί τις προηγούμενες ημέρες. Οι πρώτοι επτά οδηγοί ξεκίνησαν με τη μεσαία γόμα των ελαστικών της Pirelli (κίτρινη) ενώ οι Οκόν και Φερστάπεν από την 8η και 9η θέση προτίμησαν τη σκληρή (λευκή).

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Σέρχιο Πέρεζ ξεκίνησε καλά και, γνωρίζοντας την επιθετικότητα του Φερνάντο Αλόνσο, φρόντισε να τον καλύψει και να διατηρήσει την πρωτοπορία. Πίσω του ο Ισπανός της Aston Martin κατάλαβε νωρίς ότι δεν μπορεί να περάσει και φρόντισε να μην κινδυνεύσει από τον Κάρλος Σάινθ που ήταν τρίτος. Το ξεκίνημα του αγώνα πήγε καλά και για τους Πιέρ Γκασλί και Τζορτζ Ράσελ, οι οποίοι βρέθηκαν στην 4η και 5η θέση αντίστοιχα.

LIGHTS OUT IN THE 305!!!



⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



The Miami Grand Prix is GO and Perez keeps the lead!#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/OKF8n2LNcN May 7, 2023

Τα πράγματα δεν πήγαν το ίδιο καλά για τον Κέβιν Μάγκνουσεν της Haas, ο οποίος έχασε αρκετές θέσεις. Ο Μαξ Φερστάπεν δεν ξεκίνησε καλά από την 9η θέση και για λίγο βρέθηκε 10ος, αλλά αμέσως άρχισε να κερδίζει έδαφος και μέσα στους δύο πρώτους γύρους βρέθηκε στην 6η θέση, κάνοντας μάλιστα ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό διπλό προσπέρασμα σε Λεκλέρ και Μάγκνουσεν. Οι Εστεμπάν Οκόν και Βάλτερι Μπότας συμπλήρωναν την πρώτη 10άδα στο ξεκίνημα του αγώνα ενώ ο Λούις Χάμιλτον βρισκόταν στην 13η θέση.

Ανωτερότητα Red Bull

Ο Πέρεζ από νωρίς άνοιξε τη διαφορά από τον Αλόνσο στην περιοχή των 2 δευτερολέπτων και φάνηκε να ελέγχει τον αγώνα από την πρώτη θέση. Ο Αλόνσο αντίθετα είχε πολύ κοντά πίσω του, μέσα στην ακτίνα του DRS, τον Σάινθ και δεν είχε την πολυτέλεια να επαναπαυθεί. Λίγο πιο πίσω, ο Φερστάπεν πέρασε και τον Ράσελ και ανέβηκε 5ος, έχοντας πλέον στο στόχαστρό του τον Γκασλί.

Ο Γάλλος της Alpine δεν αποτέλεσε δύσκολο εμπόδιο για τον Φερστάπεν, ο οποίος τον πέρασε εύκολα και βρέθηκε στην 4η θέση, προτού καν συμπληρωθούν 10 γύροι στον αγώνα. Ήταν ένα δύσκολο σημείο για τον Γκασλί, ο οποίος αμέσως μετά είδε και τον Ράσελ να τον προσπερνά και μέσα σε λίγες στροφές έχασε δύο θέσεις, πέφτοντας στην 6η.

LAP 14/57



Verstappen pounces on his old team mate Sainz, and moves up into the podium places, in P3! 🚀#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/pHU4K1EQ4x — Formula 1 (@F1) May 7, 2023

Δεν χρειάστηκε πολύ για να φτάσει ο Φερστάπεν πίσω από τον Σάινθ. Η Ferrari ήταν σχεδόν ανυπεράσπιστη απέναντι στην ανώτερη ταχύτητα της Red Bull και ο Ολλανδός πέρασε εύκολα, όπως έκανε και με τον Αλόνσο ένα γύρο αργότερα. Εϊχαν περάσει μόνο 15 από τους 57 γύρους και ο Φερστάπεν είχε πλέον μπροστά του μόνο τον Πέρεζ.

Κι τώρα οι δυο τους

Ο Φερστάπεν με το που πέρασε και τον Αλόνσο άρχισε αμέσως να πλησιάζει τον Πέρεζ. Ο Μεξικανός είχε πιο μαλακά ελαστικά από τον Ολλανδό αλλά οι χρόνοι του σε εκείνο το σημείο ήταν αρκετά πιο αργοί από του teammate του. Ωστόσο, όλα θα κρίνονταν στην εκτέλεση των διαφορετικών στρατηγικών από τους δύο οδηγούς.

LAP 15/57



Verstappen cuts past Alonso to make it a Red Bull 1-2!



The duo lead Alonso, Sainz, Russell and Leclerc#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/ObSzsDYTqk May 7, 2023

Πιο πίσω ο Σάινθ πλησίαζε διαρκώς τον Αλόνσο, στη μάχη για την 3η θέση του βάθρου. Η μάχη αυτή όμως δεν δόθηκε στην πίστα αλλά στα pit, με τον οδηγό της Ferrari να «βουτάει» πρώτος για την αλλαγή ελαστικών, με σκοπό να κάνει το undercut στον συμπατριώτη του.

Οι εξελίξεις στο μέτωπο της 3ης θέσης πήραν αναβολή γιατί ο Πέρεζ αποφάσισε να κάνει την κίνηση και να μπει στα pit για να αλλάξει τα μεσαία ελαστικά με σκληρά. Έτσι ο Φερστάπεν βρέθηκε στην πρωτοπορία του αγώνα, περιμένοντας το δικό του pit stop, στο οποίο θα κρίνονταν όλα. Ο Πέρεζ στο μεταξύ είχε επιστρέψει στην πίστα πίσω από τον Οκόν, που είχε βρεθεί στην 3η θέση, τον οποίο πέρασε εύκολα για να ανέβει εκείνος 3ος.

Στο πουθενά η Ferrari

Μπροστά του βρισκόταν ακόμα ο Αλόνσο, ο οποίος καθυστερούσε το pit stop του. Ο Ισπανός της Aston Martin πάντως πήρε ένα καλό νέο, όταν ανακοινώθηκε ποινή 5 δευτερολέπτων στον Σάινθ, για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στο pit lane. Όταν ο Αλόνσο μπήκε για αλλαγή ελαστικών στον 25ο γύρο, επέστρεψε στην πίστα πίσω από τον Σάινθ αλλά γνωρίζοντας για την ποινή, ήξερε ότι το μόνο που χρειάζεται ήταν να μείνει κάτω από 5 δευτερόλεπτα πίσω του. Ο Αλόνσο όμως δεν ήθελε να περιμένει και καθώς ήταν ταχύτερος από τον Σάινιθ τον πέρασε στην πίστα.

Τα πράγματα για τον Σάινθ πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο, καθώς λίγο αργότερα τον πέρασε και ο Τζορτζ Ράσελ, ρίχνοντάς τον στην 5η θέση. Όσο για τον Λεκλέρ, ο Μονεγάσκος έδινε σε όλο τον αγώνα επική μάχη με τον Μάγκνουσεν, τον οποίο έδειχνε να αδυνατεί να περάσει. Ο Μονεγάσκος βρέθηκε μπροστά αρετές φορές αλλά αμέσως μετά ο Δανός κατάφερνε να αντεπιτεθεί και να ξαναπεράσει. Χρειάστηκε να φτάσουμε στον 40ό γύρο για να καταφέρει ο Λεκλέρ να περάσει και να μείνει μπροστά.

Πώς κερδίζουν οι πρωταθλητές

Ο Μαξ Φερστάπεν γνώριζε ότι η απώλεια χρόνου σε ένα pit stop στο Μαϊάμι είναι περίπου 17-18 δευτερόλεπτα και έτσι έβαλε το κεφάλι κάτω και άνοιγε διαρκώς τη διαφορά από τον Πέρεζ. Παρότι ο Ολλανδός είχε ελαστικά που είχαν κάνει 20 γύρους περισσότερους από εκείνα του Μεξικανού, κινούταν σαφώς ταχύτερα στην πίστα.

Ο Φερστάπεν έγινε ο τελευταίος οδηγός που σταμάτησε για αλλαγή ελαστικών στον 46ο γύρο και επέστρεψε στην πίστα ακριβώς πίσω από τον Πέρεζ και έχοντας στο μονοθέσιό του φρέσκα μεσαία ελαστικά, σε αντίθεση με τα ταλαιπωρημένα σκληρά του ομόσταβλού του. Το προσπέρασμα ήταν αναπόφευκτο και παρά τη σύντομη μάχη που έδωσε ο Πέρεζ, ο Ολλανδός βρέθηκε ξανά, ανενόχλητος, στην πρωτοπορία του αγώνα.

LAP 47/57



WHEEL-TO-WHEEL!



Verstappen seizes the lead from team mate Perez at Turn 1 ⚔️#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/ENxOTFa8L9 — Formula 1 (@F1) May 7, 2023

Ο Αλόνσο πιο πίσω έκανε ένα σχετικά μοναχικό αγώνα στην 3η θέση, καθώς δεν κινδύνευε από τον Ράσελ που ήταν πίσω του. Ο Σάινθ ακολουθούσε στην 5η θέση, μπροστά από τον Λεκλέρ. Ο Χάμιλτον όμως, που ακολουθούσε την ίδια στρατηγική με τον Φερστάπεν, είχε στο τέλος μαλακότερα ελαστικά και πέρασε τον οδηγό της Ferrari για να πάρει την 6η θέση και να αφήσει τον Μονεγάσκο στην 7η.

Έτσι, ο Μαξ Φερστάπεν είδε πρώτος την καρό σημαία έπειτα από 57 γύρους, φτάνοντας στις 38 νίκες στην καριέρα του, όσες έχει σημειώσει για τη Red Bull o Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Σέρχιο Πέρεζ τερμάτισε στη 2η θέση και ο Φερνάντο Αλόνσο για μία ακόμα φορά φέτος συμπλήρωσε το βάθρο με την 3η θέση. Ακολούθησαν οι Τζορτζ Ράσελ, Κάρλος Σάινθ, Λούις Χάμιλτον, Σαρλ Λεκλέρ, Πιέρ Γκασλί, Εστεμπάν Οκόν και Κέβιν Μάγκνουσεν.

Επόμενος αγώνας είναι το GP Εμίλια-Ρομάνια, στην πίστα της Ίμολα, σε δύο εβδομάδες, το 3ήμερο 19-21 Μαΐου.

» Οι βαθμολογίες της Formula 1 μετά το GP Μαϊάμι

Αποτελέσματα