Ποιος είναι ο σωστός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της F1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Μαϊάμι; Ακολουθούν οι απαντήσεις...

Ο πέμπτος αγώνας της Formula 1 για το 2023 είναι προ των πυλών, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και απρόβλεπτο Grand Prix. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών μας έδωσαν μία ασυνήθιστη εικόνα στο grid του αγώνα και οι 57 γύροι στο Μαϊάμι, αναμένονται απρόβλεπτοι. To σιρκουί στη Φλόριντα των ΗΠΑ είναι μία διαδρομή που δεν προσφέρει πολλές ευκαιρίες για προσπέρασμα. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα δούμε συναρπαστικές μάχες.

Η νίκη στο Grand Prix Μαϊάμι αναμένεται να κριθεί ανάμεσα στον οδηγό της Red Bull Racing, Σέρχιο Πέρεζ και πιθανότατα τον teammate του, Μαξ Φερστάπεν. Ο Μεξικανός πήρε την pole position το Σάββατο, ενώ ο Ολλανδός εκκινεί από την 9η θέση. Όμως ήταν με διαφορά ο ταχύτερος οδηγός και περιμένουμε με ενδιαφέρον την ανάκαμψή του. Ερωτηματικό αποτελεί ποιος άλλος οδηγός θα βρεθεί στο βάθρο με τον Φερνάντο Αλόνσο να έχει να αντιμετωπίσει, τους δύο οδηγούς της Scuderia Ferrari.

