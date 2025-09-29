Μία από τις πιο δημοφιλής φιγούρες στο paddock της Formula 1, ο Έντσο Οσέλα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Ο Έντσο Οσέλα απεβίωσε στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 86 ετών, αφήνοντας πίσω του την κληρονομιά μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες, αν και μικρές, ομάδες της Formula 1 της δεκαετίας του 1980.

Μπορεί το όνομα Osella να μην έχει την απήχηση της Scuderia Ferrari ή της McLaren Racing, αλλά πίσω του βρισκόταν ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από το συνεργείο του πατέρα του και μετέτρεψε το πάθος του για τους αγώνες σε μια εταιρεία κατασκευής αγωνιστικών αυτοκινήτων και, τελικά, σε ομάδα F1. Ο Οσέλα εργάστηκε νωρίς με την Abarth, ανέλαβε το αγωνιστικό τμήμα και το 1965 ξεκίνησε το δικό του εγχείρημα, την Osella Corse, ξεκινώντας από κατηγορίες όπως Formula 3, Formula 2 και αργότερα θα έφτανε έως τη Formula 1.

Η πορεία στην Formula 1

Η Osella εμφανίστηκε στο πρωτάθλημα το 1980 και συμμετείχε συνολικά σε 132 Grand Prix μεταξύ του 1980 και του 1990. Παρά τις περιορισμένες πόρους και τις συχνές εγκαταλείψεις, η Osella κατάφερε να καταγράψει δύο βαθμολογημένες θέσεις και συνολικά πέντε βαθμούς στο Πρωτάθλημα Οδηγών, επιτεύγματα που αναδεικνύουν το μέγεθος της προσπάθειας απέναντι σε μεγαλύτερα και πλουσιότερα εργοστάσια.

Η πιο λαμπρή στιγμή ήρθε το 1982, όταν ο Ζαν-Πιέρ Ζαριέ τερμάτισε 4ος στο GP του Αγίου Μαρίνου, ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για τη μικρή ιταλική ομάδα.

Λίγο αργότερα, ο Πιερκάρλο Γκινζάνι έφερε στη συλλογή της ομάδας μια 5η θέση το 1984 στο Ντάλας των ΗΠΑ, που συμπλήρωσε τους πολύτιμους πόντους της Osella.

Team Osella in 1984 with their new challenger FA1F, ready to score their very first points! Which would happen in San Marino when Jarier finished 4th in a crazy weekend.



Teams and drivers boycotting the war between the FISA and FOCA. #Osella #F1 #RetroF1 pic.twitter.com/OgWMmmzP3h — UnracedF1 (@UnracedF1) September 28, 2025

Δύσκολες σεζόν και αλλαγές

Παρά τις στιγμές δόξας για τα δεδομένα της ομάδας, τα προβλήματα αξιοπιστίας και οι αποτυχίες πρόκρισης σε Grand Prix ήταν συχνά. Η προσπάθεια με κινητήρες Alfa Romeo δεν έλυσε τα προβλήματα και τελικά η ομάδα, παρά βελτιώσεις στην αξιοπιστία προς το τέλος της δεκαετίας, πέρασε σταδιακά σε άλλη φάση. To 1990 η Osella πουλήθηκε και μετονομάστηκε σε Fondmetal από τον Γκαμπριέλε Ρούμι.

Who remembers the race at Dallas in '84? Thanks to Mansell Ghinzani finished 5th with the Osella. #F1 #RetroF1 pic.twitter.com/yca8DGYoT0 August 8, 2023

Συνεχής σύνδεση με τα αγωνιστικά αυτοκίνητα

Μετά την αποχώρηση από την F1, ο Έντσο Οσέλα συνέχισε να σχεδιάζει και να κατασκευάζει αγωνιστικά sportscars. Τα δημιουργήματά του μέχρι σήμερα εμφανίζονται σε αναβάσεις (hillclimbs) και τοπικούς αγώνες, διατηρώντας ζωντανή την ταυτότητα της εταιρείας του.

Ο Έντσο Οσέλλα δεν κέρδισε παγκόσμιους τίτλους, αλλά εκπροσώπησε με πάθος την παράδοση των «garagistas», ιδιοκτητών και κατασκευαστών που έτρεξαν στη μεγάλη σκηνή με περιορισμένα μέσα, πόρους αλλά και τεράστια αγάπη για το σπορ. Η απουσία του αφήνει ένα κενό στην ιταλική παράδοση του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά η κληρονομιά του ζει μέσα στα αυτοκίνητα και στην ομάδα που δημιούργησε.



