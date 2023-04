Ο Μεξικανός ήταν πολύ χαρούμενος που κατέκτησε τη νίκη στο Σπριντ της F1 στο Μπακού και θέλει να επαναλάβει αυτήν την επιτυχία την Κυριακή.

Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του Σέρχιο Πέρεζ στον Αγώνα Σπριντ του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Ο Μεξικανός οδηγός της Red Bull Racing εκκίνησε από τη 2η θέση και κατάφερε να προσπεράσει τον Σαρλ Λεκλέρ για την πρωτοπορία.

Διατηρήθηκε στην 1η θέση μέχρι το τέλος των 17 γύρων και πήρε οκτώ υπερπολύτιμους βαθμούς στο πρωτάθλημα οδηγών. Αυτή ήταν μάλιστα η πρώτη του νίκη σε Αγώνα Σπριντ και τέταρτη συνολικά σε σιρκουί πόλης. Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο Πέρεζ αναφέρθηκε στη σημασία της νίκης: «Είχα καλή αίσθηση, ήταν αρκετά δύσκολα σήμερα στον αγώνα. Ήταν ωραία, όμως. Ως οδηγοί έχουμε αρκετή πίεση, όπως και οι μηχανικοί μας. Συνεπώς, το να φύγουμε σήμερα από την πίστα με το μέγιστο των πόντων ήταν ο βασικός μας στόχος, όμως γνωρίζουμε πως αύριο (Κυριακή) είναι ο κύριος αγώνας».

