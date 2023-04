Η Red Bull έκανε το 1-3 στο Αζερμπαϊτζάν, με τον Πέρεζ να κερδίζει και τον Λεκλέρ να χωρίζει τον Μεξικανό από τον Φερστάπεν.

Ο πρώτος αγώνας Σπριντ της χρονιάς για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του GP Αζερμπαϊτζάν και είχε για νικητή τον Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari δεν κατάφερε να μετατρέψει την pole position σε νίκη και τερμάτισε 2ος ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Μαξ Φερστάπεν με την άλλη Red Bull.

Εκκίνηση

Τα 18 μονοθέσια, αφού έλειπε η Williams του Σάρτζεντ και ο Οκόν ξεκινούσε από το pitlane, πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση με τον καιρό να είναι πολύ καλός. Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Σαρλ Λεκλέρ ξεκίνησε πολύ καλά και διατήρησε την πρώτη θέση, μπροστά από τον Πέρεζ. Ο Ράσελ όμως λίγο πιο πίσω ήταν πολύ επιθετικός και «απαίτησε» και πήρε την 3η θέση από τον Φερστάπεν, ρίχνοντάς τον στην 4η θέση.

Ο Κάρλος Σάινθ ακολουθύσε στην 5η θέση, μπροστά από τους Χάμιλτον, Αλόνσο και Άλμπον. Η δράση όμως ηρέμησε αμέσως μετά, όταν ένα ελαστικό -χωρίς τη ζάντα, περιέργως- έφυγε από την AlphaTauri του Τσουνόντα και κυκλοφορούσε στην πίστα. Ως συνέπεια, το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του.

Επανεκκίνηση και Πέρεζ μπροστά

Στην επανεκκίνηση ο Λεκλέρ διατήρησε την πρωτοπορία από τον Πέρεζ ενώ πιο πίσω ο Φερστάπεν πέρασε τον Ράσελ και οι Σάινθ και Αλόνσο πέρασαν τον Χάμιλτον. Όταν όμως το DRS μπήκε στο παιχνίδι, η ανώτερη ταχύτητα της Red Bull επέτρεψε στον Πέρεζ να περάσει με ευκολία τον Λεκλέρ στην ευθεία και να πάρει την πρώτη θέση.

Ο Λεκλέρ σε εκείνο το σημείο πάλευε σε δύο μέτωπα: από τη μία προσπαθούσε να μείνει κοντά στον Πέρεζ και από την άλλη είχε να ανησυχεί για την απειλή του Μαξ Φερστάπεν που βρισκόταν πίσω του, αν και η Red Bull του Ολλανδού είχε μια μικρή ζημιά από μια επαφή με τη Mercedes του Ράσελ νωρίτερα.

Μια εύκολη νίκη

Μέχρι το τέλος του αγώνα ο Σέρχιο Πέρεζ όχι απλώς δεν απειλήθηκε από τον Λεκλέρ αλλά είδε την καρό σημαία με αρκετά μεγάλη διαφορά από τον Μονεγάσκο της Ferrari που ήταν 2ος. Ο Μαξ Φερστάπεν στον τελευταίο γύρο έφτασε τον Λεκλέρ αλλά δεν κατάφερε να περάσει και τερμάτισε στην 3η θέση. Ακολούθησαν οι Τζορτζ Ράσελ, Κάλος Σάινθ, Φερνάντο Αλόνσο, Λούις Χάμιλτον και Λανς Στρολ.

Ο «κυρίως» αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα Σπριντ