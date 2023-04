Ο Νοτιοαφρικανός της ΚΤΜ μετατρέπεται σε «σπεσιαλίστα» των σπριντ κερδίζοντας και στην Ισπανία.

Το Σπριντ του GP Ισπανίας στη Χερέθ, του τέταρτου αγώνα της χρονιάς για το MotoGP, ήταν -όπως αναμενόταν- μια φρενίτιδα 11 γύρων, στην οποία επικράτησε τελικά ο Μπραντ Μπίντερ της ΚΤΜ, παίρνοντας τη νίκη σε αγώνα του Σαββάτου για δεύτερη φορά φέτος. Το βάθρο συμπλήρωσαν ο Πέκο Μπανάια με την Ducati και ο Τζακ Μίλερ με την άλλη ΚΤΜ.

Στο ξεκίνημα οι αναβάτες της ΚΤΜ πήραν το πάνω χέρι με τον Μίλερ να αναλαμβάνει την πρωτοπορία, μπροστά από τον Μπίντερ, αφού και οι δύο πέρασαν τον poleman Αλέιξ Εσπαργκαρό. Ωστόσο, αμέσως μετά ο αγώνας διακόπηκε καθώς ένα ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν διάφοροι αναβάτες στο πίσω μέρος του grid προκάλεσε την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας.

Αρχικά ο Μορμπιντέλι είχε επαφή με τον Άλεξ Μάρκεθ και αμφότεροι έπεσαν στην πίστα. Ο Μπετζέκι που ακολουθούσε δεν μπόρεσε να αποφύγει τις πεσμένες μοτοσικλέτες και έπεσε πάνω τους, βγαίνοντας και αυτός εκτός πίστας, ενώ η Ducati του έπιασε και φωτιά. Το χάος ήταν απόλυτο σε εκείνο το σημείο της πίστας και έτσι οι αγωνοδίκες έβγαλαν τις κόκκινες σημαίες.

Για την επανεκκίνηση, όλοι οι αναβάτες, ακόμα και εκείνοι που έπεσαν, πήραν τις αρχικές τους θέσεις στο grid, για έναν αγώνα του οποίου η διάρκεια μειώθηκε από 12 σε 11 γύρους. Η ιστορία της πρώτης εκκίνησης επαναλήφθηκε και οι δύο ΚΤΜ και πάλι έφυγαν μπροστά, αυτήν τη φορά με τον Μπίντερ να οδηγεί και τον Μίλερ να ακολουθεί.

Ο Χόρχε Μαρτίν όμως έμεινε κοντά τους και βρήκε την ευκαιρία να περάσει τον Μίλερ και να ανέβει 2ος, ενώ πιο πίσω ο Μπανάια ήταν 4ος και απειλούσε τον Μίλερ. Ο Εσπαργκαρό είχε πέσει στην 5η θέση, μπροστά από τον Ολιβέιρα.

Για τους επόμενους γύρους οι προσπεράσεις ήταν διαδοχικές και οι θέσεις άλλαζαν συνεχώς. Ούτε ο Μπραντ Μπίντερ στην πρώτη θέση ήταν ασφαλής, καθώς βρισκόταν στο στόχαστρο τόσο του Μίλερ όσο και του Μπανάια που τον ακολουθούσε από κοντά. Πολύ καλό αγώνα έκανε και ο Ντάνι Πεντρόσα, που βρισκόταν στην 7η θέση και δεν έχανε την επαφή του με τους πρώτους.

Οι ελπίδες του Αλέιξ Εσπαγκαρό για νίκη εξανεμίστηκαν όταν σημείωσε πτώση περίπου στα μέσα του Σπριντ κι ενώ βρισκόταν στην 5η θέση αλά μέσα στο γκρουπ των πρωτοπόρων.

Στο τέλος η μάχη για τη νίκη δόθηκε ανάμεσα στις δύο ΚΤΜ, με τον Μπραντ Μπίντερ να πανηγυρίζει για δεύτερη φορά σε αγώνα Σπριντ φέτος. Ο Πέκο Μπανάια στο τέλος κατάφερε να περάσει τον Μίλερ και να πάρει τη 2η θέση, αφήνοντας τον Αυστραλό στην 3η. Ακολούθησαν οι Μαρτίν, Ολιβέιρα, Πεντρόσα, Βινιάλες, Ζαρκό και Μπετζέκι.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα