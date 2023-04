Ο αναβάτης της εργοσιακής ομάδας της Ducati αποσύρθηκε από το υπόλοιπο του GP Ισπανίας.

Ο Ενέα Μπαστιανίνι επέστρεψε στη δράση στη Χερέθ, μετά τον τραυματισμό του στο Πορτιμάο, αλλά παρά τη γενναία του προσπάθεια, ο πόνος στην ωμοπλάτη του ήταν πολύ ισχυρός για να μπορέσει να οδηγήσει τη μοτοσικλέτα της Ducati. Ο Ιταλός βγήκε στην πίστα το πρωί του Σαββάτου και έκανε πέντε γύρους στο FP3, που ήταν αρκετοί για να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να συνεχίσει και έτσι δεν πήρε μέρος στις κατατακτήριες δοκιμές αμέσως μετά.

⚠️ @Bestia23 has been fighting through the pain all weekend long so far



The Italian gave it one last try before deciding to withdraw from the #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/TLbqZmPBI8