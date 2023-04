Η Aprilia ήταν πολύ δυνατή στην Ισπανία και πανηγύρισε την pole position, από τη 16η θέση θα ξεκινήσει ο Κουαρταραρό.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Ισπανίας στην πίστα της Χερέθ ήταν η ευκαιρία του Αλέιξ Εσπαργκαρό και της Aprilia να πανηγυρίσουν τη δεύτερη pole position στην κοινή πορεία τους στο MotoGP. Ο Ισπανός αναβάτης ήταν ταχύτατος το Σάββατο και εξασφάλισε την εκκίνηση από την πρώτη θέση τόσο στο Σπριντ όσο και στον αγώνα της Κυριακής. Δίπλα του στην πρώτη σειρά θα έχει τον Τζακ Μίλερ της ΚΤΜ και τον Χόρχε Μαρτίν με την Pramac Ducati.

🤯 @AleixEspargaro steals it at the very end!



The Spaniard takes pole on home turf 👏#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/Xls1EY36HG — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 29, 2023

Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος κατατακτήριων, που ξεκίνησε με πολλά ηχηρά ονόματα να παίρνουν μέρος στο Q1. Από αυτό το πρώτο σκέλος των κατατακτήριων κατάφεραν να προκριθούν στο Q2 o Πέκο Μπανάια της Ducati και ο Μπραντ Μπίντερ της ΚΤΜ. Αυτό σημαίνει ότι έμειναν εκτός ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Μάρκο Μπετζέκι (13ος) και ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, που θα εκκινήσει πολύ πίσω, από τη 16η θέση.

Umbrellas out! ☂️



Rain wants to have its say on the fight for pole! ☂️#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/McJhKVJF8d — MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 29, 2023

Στο ξεκίνημα του Q2 μια ελαφριά βροχή ξεκίνησε πάνω από την πίστα της Χερέθ αλλά δεν επηρέασε τους αναβάτες, που βγήκαν για τις προσπάθειές τους. Οι πρώτες θέσεις άλλαξαν χέρια πολλές φορές, πριν ο Εσπαργκαρό με έναν εκπληκτικό γύρο στο τέλος εξασφαλίσει την pole position, μπροστά από τους Μίλερ και Μαρτίν.

Η ταχύτητα της ΚΤΜ στη Χερέθ επιβεβαιώθηκε από την 4η θέση του Μπραντ Μπίντερ και την 6η θέση του εντυπωσιακού Ντάνι Πεντρόσα. Ανάμεσά τους, στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα έχουν τον πρωταθλητή Πέκο Μπανάια. Ακολούθησαν οι Ολιβέιρα, Ζαρκό, Μαρίνι, Βινιάλες, Νακαγκάμι και Άλεξ Μάρκεθ.

O αγώνας Σπριντ του Σαββάτου στη Χερέθ θα ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα Q2

Αποτελέσματα Q1