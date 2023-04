Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στις κατατακτήριες δοκιμές της F1 στο Μπακού.

Για πρώτη φορά φέτος «έσπασε» η κυριαρχία της Red Bull Racing στη μάχη της pole position. Ο Σαρλ Λεκλέρ, με ένα θαυμάσιο γύρο στο τέλος του Q3 πήρε την pole position και επανέφερε τη Scuderia Ferrari στην πρώτη θέση της εκκίνησης.

Για να το καταφέρει αυτό, έπρεπε να δώσει σκληρή μάχη με τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός περιορίστηκε στη 2η θέση και μετά το τέλος του Q3 μίλησε για το τι πήγε στραβά στην τελευταία του προσπάθεια.

«Πάντα είναι δύσκολα στο Μπακού να κάνεις ένα καλό χρόνο. Στη δεύτερη προσπάθεια, δοκιμάσαμε κάτι διαφορετικό στο γύρο εξόδου από τα pits. Δεν ήταν ιδανικό για εμάς στην τελική. Είναι πολύ δύσκολα εδώ, στο Q3 δεν είναι καθόλου εύκολο όταν είσαι στο όριο, αλλά ξέρουμε πως έχουμε ένα πολύ καλό μονοθέσιο για τον αγώνα. Συνολικά, δεν είναι κακό το αποτέλεσμά μας», ανέφερε ο Ολλανδός.

