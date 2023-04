Ο Μονεγάσκος ήταν άπιαστος στις κατατακτήριες του GP Αζερμπαϊτζάν και έφερε τη Ferrari στην πρώτη θέση της εκκίνησης.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν της Formula 1 στους δρόμους του Μπακού είναι το μέρος που ο Σαρλ Λεκλέρ και η Scuderia Ferrari κατάφεραν για πρώτη φορά φέτος να χαμογελάσουν. Σε μια πίστα που o Μονεγάσκος οδηγός κυριαρχει, αφού για τρίτη χρονιά στη σειρά βρίσκεται στην pole position, άφησε πειστικά πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ο Σέρχιο Πέρεζ με το άλλο μονοθέσιο των «ταύρων» πήρε την 3η θέση.

Q1

Οι κατατακτήριες στο Μπακού ξεκίνησαν με πολύ καλό καιρό και όλα τα μονοθέσια έτοιμα να βγουν στην πίστα, ακόμα και οι δύο Alpine, καθώς οι μηχανικοί της ομάδας κατάφεραν να αλλάξουν εγκαίρως τον κινητήρα του Πιέρ Γκασλί που είχε πάρει φωτιά νωρίτερα στις ελεύθερες δοκιμές.

Καθώς η κατάσταση της πίστας βελτιωνόταν σε κάθε πέρασμα, οι χρόνοι έπεφταν γύρο με το γύρο και από τις κορυφαίες θέσεις πέρασαν αρκετά ονόματα, προτού «εγκατασταθεί» εκεί ο Μαξ Φερστάπεν, μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ.

Κι ενώ οι οδηγοί συνέχιζαν τις προσπάθειές τους, η διαδικασία διακόπηκε με κόκκινη σημαία όταν ο Νικ ντε Βρις έχασε το φρενάρισμα στην είσοδο της στροφής 3. Το μονοθέσιο της AlphaTauri έφυγε ευθεία και «καρφώθηκε» στις προστατευτικές μπαριέρες και οι αγωνοδίκες έβγαλαν αμέσως τις κόκκινες σημαίες για να μπορέσουν οι άνθρωποι της πίστας να το απομακρύνουν και να κάνουν τις απαραίτητες επισκευές.

Όταν μετά τη διακοπή η περίοδος ξαναξεκίνησε, απέμεναν λίγο παραπάνω από 10 λεπτά μέχρι τη λήξη του Q1. Η πίστα πολύ γρήγορα γέμισε μονοθέσια, με τους οδηγούς να ξεκινούν ξανά τις γρήγορες προσπάθειές τους. Η δράση όμως κράτησε λιγότερο από τρία λεπτά, αφού η κόκκινη σημαία έκανε ξανά την εμφάνισή της.

Αυτήν τη φορά η αιτία ήταν η έξοδος του Πιέρ Γκασλί, στο ίδιο σημείο που είχε βγει ο Ντε Βρις. Η Alpine χτύπησε στον τοίχο με το εμπρός μέρος και ακινητοποιήθηκε λίγα μέτρα παρακάτω, προκαλώντας νέα διακοπή ενώ απέμεναν 7:30 για το τέλος του Q1.

Frustration for Gasly and Alpine 😖



When we restart they'll be just seven-and-a-half minutes remaining in Q1 #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/GLvWxDPy9r — Formula 1 (@F1) April 28, 2023

Η περίοδος ξεκίνησε για τρίτη φορά και οι οδηγοί της Red Bull έβαλαν το κεφάλι κάτω και αμέσως βελτίωσαν τους χρόνους τους, ανεβαίνοντας στις δύο πρώτες θέσεις, με τον Φερστάπεν μπροστά από τον Πέρεζ. Ο Σαρλ Λεκλέρ, βέβαια, στο τέλος ανέβασε τη Ferrari στην 3η θέση ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο πήρε την 3η θέση.

Το ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά επικεντρώθηκε στις τελευταίες θέσεις, αν και πλέον από τις 5 θέσεις που οδηγούσαν στον αποκλεισμό οι τρεις ήταν ήδη κατειλημμένες από τους Ντε Βρις, Γκασλί και τον Μάγκνουσεν, ο οποίος λόγω τεχνικού προβλήματος επέστρεψε στο γκαράζ της Haas. Τελικά, έπειτα από μεγάλη μάχη, οι Γκουάνγιου Ζου και Νίκο Χούλκενμπεργκ ήταν οι οδηγοί που αποκλείστηκαν.

Q2

Το δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων ξεκίνησε πιο... φυσιολογικά, καθώς δεν είχαμε κόκκινες σημαίες στα πρώτα λεπτά. Οι οδηγοί ξεκίνησαν αμέσως τις γράφουν γρήγορους γύρους. Ο Αλόνσο ξεκίνησε δυνατά και ανέβηκε προσωρινά στην πρώτη θέση, προτού βέβαια τον ξεπεράσουν οι δύο Red Bull των Πέρεζ και Φερστάπεν.

Οι Ferrari βγήκαν στην πίστα λίγο πιο αργά από τους υπόλοιπους. Ο Λεκλέρ έδωσε δείγματα της ταχύτητά του και ανέβηκε στην 3η θέση, με διαφορά μικρότερη από ένα δέκατο του δευτερολέπτου από τον Πέρεζ. Ο Σάινθ «άφησε» τον πρώτο γύρο του και έκανε τη γρήγορη προσπάθειά του, που τον έφερε στην 5η θέση, στον επόμενο. Ο Λεκλέρ έκανε και δεύτερη γρήγορη προσπάθεια, που τον έφερε στην κορυφή του πίνακα των χρόνων, την οποία έχασε στο τέλος από τον Φερστάπεν.

First Q2 flying laps complete... and it's Perez looking very strong 💪



TOP 5: Perez, Verstappen, Leclerc, Alonso, Stroll#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/DJuYi9aN5x April 28, 2023

Το ζητούμενο βέβαια στο Q2 είναι ο σχηματισμός της τελικής 10άδας που θα διεκδικήσει αργότερα την pole position. Έτσι, το ενδιαφέρον στράφηκε στην προσπάθεια των οδηγών να αποφύγουν τις θέσεις 11 έως 15 και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια.

Η μάχη ήταν και πάλι πολύ έντονη και είχε ένα ηχηρό «θύμα». Ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes έκανε μόλις τον 11ο χρόνο, που ήταν μάλιστα μόλις 4 χιλιοστά πιο αργός από του Λούις Χάμιλτον (10ος), και αποκλείστηκε από τη συνέχεια, μαζί με τους Εστεμπάν Οκόν, Άλεξ Άλμπον, Βάλτερι Μπότας και Λόγκαν Σάρτζεντ. Πολύ καλή επίδοση από τις McLaren, που είχαν στο Μπακού αρκετές αναβαθμίσεις, αφού και οι δύο πέρασαν στο Q3.

Q3

Το τρίτο και αποφασιστικής σημασίας σκέλος των κατατακτήριων ξεκίνησε με τουλάχιστον τρις οδηγούς να έχουν δείξει ότι μπορούν να διεκδικήσουν με αξιώσεις την pole position. Στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια οι Μαξ Φερστάπεν και Σαρλ Λεκλέρ σημείωσαν ακριβώς, στο χιλιοστό του δευτερολέπτου, τον ίδιο χρόνο! Ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν 3ος, ένα δέκατο πιο πίσω και ο Κάρλος Σάινθ ήταν 4ος.

Just extraordinary: 1m 40.445s 🤯



Verstappen and Leclerc clock the same time!



The Dutchman assumes P1 because he set the time first#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/fbfl0POqhY April 28, 2023

Όπως διαμορφώθηκε η εικόνα στο πρώτο πέρασμα, η δεύτερη προσπάθεια των διεκδικητών αναμενόταν με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο Λεκλέρ βγήκε από το γκαράζ του πρώτος, ακολουθούμενος από τον Σάινθ, και λίγο αργότερα βγήκαν οι Πέρεζ και Φερστάπεν. Ο Λεκλέρ όμως στο τέλος ήταν ταχύτατος και πήρε την πρώτη του φετινή pole position και την τρίτη του στο Μπακού, που όπως φαίνεται του πάει πολύ. Ο Φερστάπεν βελτίωσε το χρόνο του αλλά περιορίστηκε στη 2η θέση, ενώ ο Πέρεζ ήταν 3ος, μπροστά από τον Σάινθ. Ακολούθησαν οι Χάμιλτον, Αλόνσο, Νόρις, Τσουνόντα, Στρολ και Πιάστρι.

Από τις κατατακτήριες δοκιμές της Παρασκευής στα grand prix που έχουν Αγώνα Σπριντ προκύπτει η σειρά εκκίνησης για τον αγώνα της Κυριακής. Σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές στους κανονισμούς, το grid για το Σπριντ του Σαββάτου θα προκύψει από μια ξεχωριστή περίοδο, που ονομάζεται Sprint Shootout και θα διεξαχθεί στις αύριο 12:30 μ.μ. Ώρα Ελλάδας.

