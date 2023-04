Οι Αλέιξ Εσπαργκαρό και Μάβερικ Βινιάλες έθεσαν το ρυθμό στην Ισπανία – Στο Q1 οι Μπανάια και Κουαρταραρό.

Η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών του GP Ισπανίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP την πίστα της Χερέθ ήταν υπόθεση των αναβατών της Aprilia, αφού οι Αλέιξ Εσπαργκαρό και Μάβερικ Βινιάλες πήραν τις δύο πρώτες θέσεις με μόλις δύο χιλιοστά του δευτερολέπτου να τους χωρίζουν.

To FP2 είχε μεγάλη σημασία, καθώς από το συνδυασμό των χρόνων των δύο περιόδων της Παρασκευής προκύπτουν τα γκρουπ που θα τρέξουν στις κατατακτήριες του Σαββάτου στα Q1 και Q2. Η άνοδος της θερμοκρασία στην πίστα δεν βοήθησε πολλούς αναβάτες να βελτιώσουν τους χρόνους τους, όπως έκαναν εκείνοι της Aprilia.

👏 @AleixEspargaro blitzed the opposition at the very end of the session! It's an Aprilia 1-2 at the end of Friday 🔥 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/IR7P4zra1Q

Έτσι, στην 3η θέση του πίνακα των συνδυασμένων αποτελεσμάτων βρέθηκε ο Ντάνι Πεντρόζα με το χρόνο που είχε σημειώσει το πρωί, όπως και ο Χόρχε Μαρτίν ήταν 4ος, επίσης, με τον πρωινό του χρόνο. Οι Μίλερ, Ζαρκό, Ολιβέιρα και Αλεξ Μάρκεθ που ακολούθησαν έκαναν τον πιο γρήγορο χρόνο τους στο FP2, αλλά οι Νακαγκάμι και Μαρίνι που έκλεισαν τη 10άδα το έκαναν με τους χρόνους του Q1.

Η Παρασκευή στη Χερέθ δεν πήγε καλά για τον περσινό νικητή Πέκο Μπανάια της Ducati και για τον προπέρσινο πρωταθλητή Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha. Αμφότεροι έμειναν πολύ πίσω, στη 13η και 16η θέση αντίστοιχα και θα πρέπει να περάσουν από το Q1 αν θέλουν μια καλή θέση στην εκκίνηση.

Q1 will feature quite a few big names tomorrow 😱



A tough pill to swallow for both @PeccoBagnaia and championship leader Marco Bezzecchi, who did not make it to the Top 10 today 💢#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/YN7fUiPVdo