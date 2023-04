Ο Μεξικανός οδηγός μιλάει για την τροποποιημένη μορφή του αγωνιστικού τριημέρου της F1.

Τέρμα το διάλειμμα, η Formula 1 επιστρέφει και μάλιστα επιστρέφει με έναν αγώνα που παραδοσιακά κρύβει θέαμα, δράμα και ανατροπές. Το ταχύτατο σιρκουί πόλης του Μπακού φιλοξενεί τον τέταρτο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος, που είναι μάλιστα και ιστορικός, καθώς στο Αζερμπαϊτζάν θα δούμε για πρώτη φορά Sprint Shootout!

Ενόψει λοιπόν αυτής της νέας δομής του τριημέρου, ο Σέρχιο Πέρεζ τόνισε πως τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα για τους οδηγούς και τις ομάδες. Κυρίως, διότι θα έχουν στη διάθεσή τους μόλις μία ώρα ελεύθερων δοκιμών, προτού αρχίσουν οι επίσημες διαδικασίες.

«Η νέα δομή του αγωνιστικού τριημέρου θα δυσκολέψει τα πράγματα σχετικά με το set-up όμως όλες οι ομάδες βρίσκονται στην ίδια θέση. Πρέπει να διασφαλίσουμε πως θα βρούμε τις λύσεις που θέλουμε από νωρίς την Παρασκευή», είπε ο Μεξικανός. Το FP1 ξεκινά στις 12.30 ώρα Ελλάδας.

Ο Πέρεζ κέρδισε στο Μπακού το 2021 – μάλιστα αυτή ήταν η πρώτη του νίκη με τα χρώματα της Red Bull Racing. Παράλληλα, είναι ο πιο επιτυχημένος οδηγός σε αυτή την αγωνιστική διαδρομή, αφού έχει ανέβει και τέσσερις φορές στο βάθρο.

