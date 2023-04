Δώρα από τους διοργανωτές του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν περίμεναν τους οδηγούς της F1 στην πίστα του Μπακού.

Το σιρκουί πόλης του Μπακού φιλοξενεί αυτή την Κυριακή το τέταρτο Grand Prix στη φετινή σεζόν της Formula 1 (εκκίνηση στις 2 μμ, ώρα Ελλάδας). Το Σάββατο στις 4.30 μ.μ. θα διεξαχθεί το πρώτο σπριντ της χρονιάς, διάρκειας 30 λεπτών.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του τριημέρου στο GP ΑΖερμπαϊτζάν

Κατά την άφιξή τους στην πίστα, οι οδηγοί των 10 ομάδων παρέλαβαν από τους διοργανωτές ένα κουτί με δώρα. Ανάμεσα στα αυτά ήταν και το αρακτσίν, ένα παραδοσιακό καπέλο που φορούν τόσο οι Αρμένιοι όσο και οι Αζέροι. Κατασκευασμένο είτε από μαλλί είτε από μετάξι, το φορούσαν στο παρελθόν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες κυρίως για θρησκευτικούς λόγους.

Presenting drivers with an Araqchin and unique gift box with Meysari wine is our way of saying:



Welcome Back to Baku! 🇦🇿😁#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/xFZ0T4uIBJ