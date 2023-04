Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της F1 επιστρέφει, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται τo Αζερμπαϊτζάν και το σιρκουί πίστας του Μπακού.

Έπειτα από διακοπή τεσσάρων εβδομάδων, η Formula 1 επιστρέφει με το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν το τριήμερο 28-30 Απριλίου. Ομάδες και οδηγοί γέμισαν τις μπαταρίες τους και είναι έτοιμοι για ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα που περιλαμβάνει πέντε αγώνες στις επόμενες έξι εβδομάδες. Το αγωνιστικό τριήμερο στο σιρκουί πόλης του Μπακού είναι το πρώτο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί Αγώνας Σπριντ. Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η δράση, το σπορ επιβεβαίωσε αλλαγές στη δομή του Grand Prix, με μία επιπλέον περίοδο κατατακτήριων δοκιμών το Σάββατο.

Η πίστα έκανε ντεμπούτο στο πρόγραμμα της Formula 1 το 2016 και φημίζεται για τους ιδιαίτερα ανατρεπτικούς αγώνες που προσφέρει. Η διαδρομή έχει μήκος 6.001 μέτρα και την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν 51 γύρους. Συνολικά, έχουν κερδίσει έξι διαφορετικοί οδηγοί. Πρόκειται για τους: Νίκο Ρόσμπεργκ, Βάλτερι Μπότας, Λιούις Χάμιλτον, Ντάνιελ Ρικάρντο, Σέρχιο Πέρεζ και Μαξ Φερστάπεν. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Σαρλ Λεκλέρ από το 2019 με χρόνο 1:43,009.

