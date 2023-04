Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally-Raid αναγκάστηκε σε εγκατάλειψη στο Μεξικό, μετά από ατύχημα στην 3η ειδική διαδρομή.

Πρόωρα ολοκληρώθηκε το Sonora Rally στο Μεξικό για τους Σεμπαστιάν Λεμπ και Φαμπιάν Λαρκέν. Το αγωνιστικό buggy της Bahrain Raid Xtreme που οδηγούσε ο έμπειρος Γάλλος έπεσε σε ένα βαθύ χαντάκι στο 12ο χιλιόμετρο της 3ης ειδικής διαδρομής του αγώνα.

Πέρα από τη ζημιά στο αγωνιστικό, ο Λαρκέν υπέστη κάταγμα στον ώμο του, με αποτέλεσμα να διακομιστεί σε νοσοκομείο και το πλήρωμα να εγκαταλείψει τον αγώνα. Οι Λεμπ-Λαρκέν ήταν επικεφαλής της βαθμολογίας του Rally-Raid μέχρι τον αγώνα.

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο τον Λεμπ να εξηγεί πώς έγινε το συμβάν.

🚧 Stucked in a ditch at kilometer 12... the unfortunate adenture of the leader of the overall World Championship standings during this stage 3. ❌



🎤 @SebastienLoeb explains what happened!



🎥 A.S.O. / Horacio Cabilla#W2RC #SonoraRally #FIA pic.twitter.com/CUFWGTgWJU