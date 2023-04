Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP επιστρέφει, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς να επισκέπτεται την Ισπανία και την πίστα της Χερέθ.

Έπειτα από δύο εβδομάδες, το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP επιστρέφει το τριήμερο 28-30 Απριλίου με το Grand Prix Ισπανίας στη Χερέθ. Ο τέταρτος αγώνας της σεζόν αναμένεται με αγωνία, με ομάδες και αναβάτες να ετοιμάζονται για το δεύτερο αγώνα επί ευρωπαϊκού εδάφους.

H πίστα έκανε ντεμπούτο το 1987 στην κορυφαία κατηγορία αγώνων μοτοσικλετών και είναι μία εκ των αγαπημένων οπαδών και αναβατών. Έχει μήκος 4,42 χιλιόμετρα και αποτελείται από 13 ιδιαίτερα τεχνικές στροφές, 5 αριστερές και 8 δεξιές. Μάλιστα, διαθέτει αρκετά μικρές ευθείες σε σύγκριση με άλλες διαδρομές. Η μεγαλύτερη σε μήκος είναι μόλις 607 μέτρα. Ο Βαλεντίνο Ρόσι έχει τις περισσότερες νίκες στη Χερέθ με 7 στο σύνολό του. Νικητής το 2022 στο MotoGP ήταν ο Πέκο Μπανάια της Ducati.

O Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής, θέλει να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις στην Ισπανία, έπειτα από ένα απογοητευτικό αγώνα στο Τέξας. Μάλιστα, κυνηγά στο πρωτάθλημα τον Μάρκο Μπεζέκι, ο οποίος προηγείται με 64 βαθμούς, έναντι 53 του αναβάτη της εργοστασιακής ομάδας της Ducati. Έπειτα από τη νίκη-έκπληξη στο Τέξας, ο Άλεξ Ρινς φιγουράρει τρίτος στη βαθμολογία. Μεγάλος απών θα είναι για τρίτο συνεχόμενο αγώνα ο Μαρκ Μάρκεθ της Honda.

Το Grand Prix Ισπανίας στην πίστα της Χερέθ θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του τέταρτου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

