Ο οδηγός της Toyota Gazoo Racing πέρασε σε ρόλο φαβορί για τη νίκη μετά την ολοκλήρωση του σκέλους του Σαββάτου.

Καθοδόν για την έκτη νίκη της καριέρας του και πρώτη μετά από σχεδόν δύο χρόνια, βρίσκεται ο Έλφιν Έβανς. Ο οδηγός της Toyota Gazoo Racing πήρε τον έλεγχο στο Ράλλυ Κροατίας, όντας ο πρωταγωνιστής του σκέλους του Σαββάτου για τον τέταρτο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Η μεγάλη επιστροφή

Η τελευταία νίκη του Έβανς στο πλαίσιο του WRC ήταν στο Ράλλυ Φινλανδίας του 2021, στη σεζόν όπου έχασε τον τίτλο στον τελευταίο γύρο της σεζόν. Από τότε αγνοούσε τη θέα από το ψηλότερο σκαλί του βάθρου, πράγμα που όλα δείχνουν πως θα αλλάξει σε λίγες ώρες.

Ο Ουαλός που έκλεισε το σκέλος της Παρασκευής 5.7 δευτερόλεπτα πίσω από τον Τιερί Νεβίλ αλλά πήρε τα ηνία στη γενική κατάταξη στο ξεκίνημα της ημέρας όταν ο οδηγός της Hyundai Motorsport αναγκάστηκε σε εγκατάλειψη.

«Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα», είπε ο Έβανς, αρνούμενος να παρασυρθεί, παρά το πλεονέκτημά του που ορίζεται στα 25 δευτερόλεπτα. Ένα προβάδισμα που ήρθε χάρη στο σταθερό του ρυθμό κι όχι… πυροτεχνήματα αφού δεν κέρδισε καμία από τις οκτώ ειδικές διαδρομές της ημέρας.

Ο Νεβίλ βγήκε νοκ-άουτ

Ο Έβανς ωφελήθηκε από την ατυχία του Νεβίλ, που ήταν ο πρωταγωνιστής της Παρασκευής. Όμως ο Βέλγος έχυσε για πολλοστή φορά την καρδάρα με το γάλα, όταν στην δεύτερη δοκιμασία του Σαββάτου βγήκε εκτός δρόμου και χτυπώντας σε ένα τσιμεντένιο τοίχο.

O Νεβίλ που είχε μάλιστα ανοίξει το προβάδισμά του στην εναρκτήρια ΕΔ της ημέρας, τραυμάτισε τον πίσω αριστερό τροχό και την ανάρτηση του i20 N Rally1 και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.

Σε ρόλο διώκτη ο Τάνακ

Μετά την εγκατάλειψη του Νεβίλ, κοιτώντας πίσω του ο Έβανς έχει ουσιαστικά μόνο μία απειλή: αυτή του Όιτ Τάνακ. Ο Εσθονός πήρε την ΕΔ14 και ψαλίδιζε τη διαφορά του από την κορυφή, όμως ένα πρόβλημα στο χειρόφρενο του Ford Puma Rally1 της M-Sport, έκοψε το ρυθμό του στις δύο τελευταίες δοκιμασίες της ημέρας.

The hunt is on for @OttTanak as he chips away at the lead, reducing his deficit to 15.9s with three stages left on Saturday.



Here we go 😎. pic.twitter.com/k3Xu6GmJzC — M-Sport (@MSportLtd) April 22, 2023

Στην τρίτη θέση της κατάταξης βρίσκεται ένα Hyundai, αυτό του Εσαπέκα Λάπι, που δεν είχε αυτοπεποίθηση και είχε τη «στιγμή» του στην ΕΔ13 αλλά δίχως συνέπειες.

Η αντεπίθεση του Οζιέ

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σκέλους, ο Σεμπαστιέν Οζιέ πήρε ποινή ενός λεπτού διότι μετά την αλλαγή ελαστικού δεν είχε σφίξει σωστά τη ζώνη του. Απόφαση που τον είχε ρίξει στην 7η θέση της γενικής κατάταξης. Σε αυτό προσθέστε και μία ποινή 10 δευτερολέπτων γιατί λόγω προσωρινού τεχνικού προβλήματος σε απλή διαδρομή, καθυστέρησε να πάρει εκκίνηση στην πρώτη ειδική της ημέρας.

While Elfyn and Scott lead by 25.4s, their team-mates are back in the top five and just two seconds apart 👀#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #CroatiaRally 🇭🇷 pic.twitter.com/4HzSx77XRH — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) April 22, 2023

Ωστόσο ο παγκόσμιος πρωταθλητής αντεπιτέθηκε, πήρε τρεις ειδικές διαδρομές και ανέκτησε τρεις θέσεις, κλείνοντας την ημέρα τέταρτος, αν και μακριά από τις θέσεις του βάθρου.

Πίσω του έχει άλλα δύο Yaris Rally1, αφού ο παγκόσμιος πρωταθλητής Κάλε Ροβάνπερα και ο Τακαμότο Κατσούτα «προσπέρασαν» τον Πιερ Λουί Λουμπέ της M-Sport, με τον Γάλλο να δυσκολεύεται με τη σκληρή γόμα της Pirelli.

Η κατάταξη

1. Έβανς/Μάρτιν, Toyota GR Yaris 2hr 20min 5.7sec

2. Τάνακ/Γιαρβεόγια, Ford Puma +25.4sec

3. Λάπι/Φερμ, Hyundai i20 N +55.4sec

4. Οζιέ/Λαντέ, Toyota GR Yaris +1min 49.4sec

5. Ροβανπερα/Χάλτουνεν, Toyota GR Yaris +1min 51.4sec

6. Κατσούτα/Τσόνστον, Toyota GR Yaris +2min 25.9sec

Η επόμενη ημέρα

Το τελευταίο σκέλος του Ράλλυ Κροατίας εξελίσσεται βόρεια του Ζάγκρεμπ. Περιλαμβάνει τέσσερις ειδικές διαδρομές (δύο επαναλαμβανόμενες), οι οποίες απλώνονται σε συνολικά 54.48 χιλιόμετρα.

Ott sits in 🥈 overall after the morning loop in 🇭🇷.



The fight is on 😎 pic.twitter.com/ivw6CUHhOs April 22, 2023

Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool