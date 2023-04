Ο Ισπανός «σπεσιαλίστας» του COTA έφερε τη νίκη στην LCR Honda σε έναν αγώνα που σημαδεύτηκε από τις πολλές πτώσεις.

Το GP ΗΠΑ, o τρίτος φετινός αγώνας του MotoGP, ήταν υπόθεση ενός αναβάτη που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του σε αυτήν την πίστα. Ο Άλεξ Ρινς της LCR Honda έκανε τον τέλειο αγώνα στο Όστιν και πήρε μια σπουδαία νίκη, για τον ίδιο, την ομάδα του και τη Honda, που είδε επιτέλους μία νίκη μετά το 2021. Ο Λούκα Μαρίνι της VR46 Ducati τερμάτισε στη 2η θέση και ο Φάμπιο Κουαρταραρό με τη Yamaha ήταν 3ος και ανέβηκε για πρώτη φορά φέτος στο βάθρο.

Μόλις 13 αναβάτες κατάφεραν να τερματίσουν στον αγώνα, καθώς είχαμε πολλές πτώσεις και εγκαταλείψεις. Η πιο σημαντική από αυτές ήταν εκείνη του Πέκο Μπανάια, ο οποίος έπεσε ενώ βρισκόταν στην 1η θέση και έδινε μάχη με τον Άλεξ Ρινς.

Εκκίνηση με απώλειες

Οι συνθήκες το απόγευμα της Κυριακής στο Όστιν ήταν αρκετά διαφορετικές από ότι στο Σπριντ του Σαββάτου. Ο ήλιος συνέχισε να λάμπει πάνω από το COTA αλλά η θερμοκρασία ήταν σημαντικά χαμηλότερη.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα και ξεκίνησε ο αγώνας των 20 γύρων, ο Πέκο Μπανάια και ο Άλεξ Ρινς έδωσαν μάχη για το ποιος θα στρίψει πρώτος, με τον αναβάτης της Ducati να επικρατεί και να διατηρεί την πρωτοπορία. Πιο πίσω ο Λούκα Μαρίνι ακολούθησε ενώ ο Φάμπιο Κουαρταραρό έκανε καλή εκκίνηση και ανέβηκε 5ος.

Δεν κατάφεραν όμως όλοι οι αναβάτες να ολοκληρώσουν τον πρώτο γύρο. Οι Άλεξ Μάρκεθ και Χόρχε Μαρτίν σημείωσαν πτώση πολύ νωρίς, και βρέθηκαν εκτός αγώνα, ενώ λίγο αργότερα έπεσε και ο Αλέιξ Εσπαργκαρό. Ο αγώνας έχασε νωρίς τρεις από τους πολύ δυνατούς αναβάτες που θα μπορούσαν να πρωταγωνιστήσουν.

Το καλύτερο ξεκίνημα από όλους όμως έκανε ο Τζακ Μίλερ με την ΚΤΜ, ο οποίος παρότι ξεκίνησε από την 9η θέση βρέθηκε στην 3η. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό έκανε υπερπροσπάθεια με τη Yamaha και πέρασε τον Μαρίνι για να ανέβει στην 4η θέση.

Οι τρεις τους και όλοι τους

Από τους πρώτους γύρους έγινε φανερό ότι οι Μπανάια και Ρινς είχαν ανώτερο ρυθμό από τους υπόλοιπους. Η Ducati και η Honda άρχισαν να απομακρύνονται, όχι όμως από την ΚΤΜ του Μίλερ, ο οποίος δεν ένιωθε καμία απειλή από τον Κουαρταραρό πίσω του και έτσι μπορούσε να κοιτάζει μόνο μπροστά. Οι τρεις αυτοί αναβάτες ξεχώρισαν και έδειξαν ότι οι θέσεις του βάθρου ήταν δική τους υπόθεση.

Πιο πίσω ο Κουαρταραρό είχε αξιοπρεπή ρυθμό αλλά έπρεπε να έχει και το νου του στις δύο VR46 Ducati των Μαρίνι και Μπετζέκι που δεν τον πίεζαν μεν αλλά δεν κατάφερνε να τους ξεφύγει. Ακόμα πιο πίσω είχε σχηματιστεί μια μάχη ανάμεσα σε τρεις αναβάτες, με τους Ζοάν Ζαρκό, Μάβερικ Βινιάλες και Μιγκέλ Ολιβέιρα να έχουν σχηματίσει ένα μικρό τρενάκι.

Η 6η πτώση ήταν η φαρμακερή

Ο Τζακ Μίλερ είχε ήδη σημειώσει πέντε πτώσεις κατά τη διάρκεια του 3ημέρου και στον αγώνα της Κυριακής ήρθε και η 6η. Ο Αυστραλός έπεσε προτού καν φτάσουμε στο μέσον του αγώνα και άφησε τους Μπανάια και Ρινς να παλεύουν μόνοι τους για τη νίκη.

Ο παλιός, κακός Μπανάια

Ο Άλεξ Ρινς έδειχνε να έχει τεράστια αυτοπεποίθηση πάνω στη σέλα της LCR Honda και πίεζε διαρκώς τον Πέκο Μπανάια, οδηγώντας τον τελικά στο λάθος. Ο Ιταλός πρωταθλητής το παραέκανε στη 2η στροφή της πίστας, έχασε το εμπρός μέρος της Ducati του και ταυτόχρονα έχασε την ευκαιρία να κερδίσει, ή έστω να πάρει βαθμούς, στην Αμερική. Την ώρα που στη Honda έβλεπαν τις ελπίδες τους για νίκη να γιγαντώνονται, είδαν τον εργοστασιακό Τζοάν Μιρ να πέφτει κι αυτός και να εγκαταλείπει τον αγώνα.

Η εξέλιξη αυτή άφησε μόνο του και άνετο στην πρώτη θέση τον Άλεξ Ρινς, έναν από τους τρεις μόλις αναβάτες που έχουν κερδίσει σε αυτήν την πίστα. Ταυτόχρονα, ανέβασε σε μιαν ανέλπιστη 2η θέση τον Φάμπιο Κουαρταραρό και στην 3η θέση τον Λούκα Μαρίνι.

Μάχη βάθρου

Ο Ρινς από τη στιγμή που βρέθηκε στην πρωτοπορία, και αφού προφανώς είχε το ρυθμό, απλώς έλεγχε τη διαφορά από τον Κουαρταραρό στο επίπεδο των δύο δευτερολέπτων. Ο Γάλλος της Yamaha αναμφίβολα θα ήθελε να διεκδικήσει αυτήν τη νίκη αλλά σε μια πίστα σαν το COTA, που ως γνωστόν έχει το παρατσούκλι «horsepower rodeo», ήταν απλώς «ακίνητος στόχος» για τον Λούκα Μαρίνι, ο οποίος τον πέρασε με χαρακτηριστική ευκολία στην ευθεία για να πάρει τη 2η θέση.

Αυτό θα μπορούσε να δώσει νέο ενδιαφέρον στον αγώνα αλλά ο έλεγχος του Ρινς ήταν καθολικός. Ο Μαρίνι αμέσως άρχισε να απομακρύνεται από τον Κουαρταραρό αλλά η διαφορά από τον Ισπανό της LCR Honda όχι απλώς δεν μειώθηκε, αλλά άρχισε να ανεβαίνει και να πλησιάζει στα 3 δευτερόλεπτα.

Αγώνας επιβίωσης

Οι πτώσεις στο Όστιν δεν σταμάτησαν και μετά τον Μιρ την άσφαλτο είδαν από κοντά είδαν επίσης οι Μπραντ Μπίντερ και Τακάκι Νακαγκάμι. Ο Νοτιοαφρικανός της ΚΤΜ βέβαια κατάφερε να συνεχίσει και έτσι έμειναν 14 αναβάτες στην πίστα, κάτι που σημαίνει ότι όλοι όσοι θα τερμάτιζαν θα έπαιρναν βαθμούς.

Μέχρι το τέλος ο Άλεξ Ρινς δεν είχε πρόβλημα και πήρε μια σπουδαία νίκη τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα του, την LCR Honda, που είδε αναβάτη της στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για πρώτη φορά ύστερα από 5 χρόνια. Ο Λούκα Μαρίνι τερμάτισε στη 2η θέση και ο Φάμπιο Κουαρταραρό στην 3η, που είναι με διαφορά το καλύτερο φετινό του αποτέλεσμα. Ακολούθησαν οι Βινιάλες, Ολιβέιρα, Μπετζέκι, Ζαρκό, Μορμπιντέλι, Ντι Τζιαναντόνιο και Φερναντες.

Ο επόμενος αγώνας του MotoGP είναι το GP Ισπανίας στην πίστα της Χερέθ σε δύο εβδομάδες, το 3ήμερο 28-30 Απριλίου.

Αποτελέσματα