Ο Αγώνας Σπριντ του GP ΗΠΑ, του τρίτου γύρου του φετινού MotoGP, ήταν παράσταση για ένα ρόλο, καθώς ο Πέκο Μπανάια στη σέλα της εργοστασιακής Lenovo Ducati πήρε στο Όστιν μια από τις ευκολότερες νίκες της καριέρας του. Ο Άλεξ Ρίνς της LCR Honda έκανε εξαιρετική εμφάνιση και τερμάτισε στη δεύτερη θέση ενώ τρίτος, ύστερα από μάχη, ήταν ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati.

Εκκίνηση

Λιακάδα και αρκετή ζέστη υποδέχτηκαν τους αναβάτες του MotoGP για την εκκίνηση του αγώνα Σπριντ των 10 γύρων στο Circuit of the Americas. Στην επιφάνεια της πίστας η θερμοκρασία πλησίαζε στους 50 βαθμούς Κελσίου, κάτι που σημαίνει ότι η πρόσφυση ήταν κάπως λιγότερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Όλοι οι αναβάτες επέλεξαν τον ίδιο συνδυασμό για τα ελαστικά τους: σκληρή γόμα εμπρός και μαλακή γόμα πίσω.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Ρινς ξεκίνησε πολύ καλά και πέρασε μπροστά αλλά άνοιξε τη γραμμή του στην πρώτη στροφή και ο Μπανάια τον πέρασε. Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό έκανε πολύ καλή εκκίνηση και βρέθηκε 3ος, όπως πολύ καλά ξεκίνησε ο Φάμπιο Κουσρταραρό που ήταν 4ος. Αντίθετα, πολλές θέσεις έχασαν οι Μαρίνι, Μπετζέκι και Βινιάλες.

Ο Ρινς με μια ωραία κίνηση πέρασε στην πρώτη θέση αλλά λίγο αργότερα ο Μπανάια ξαναπήρε την πρώτη θέση. Ο Ρινς επέμεινε αλλά δεν απέφυγε ένα μικρό λάθος, που έδωσε την ευκαιρία στον Εσπαργκαρό να τον περάσει και να πάρει τη 2η θέση, ενώ ο οδηγός της LCR Honda χρειάστηκε να αμυνθεί με πείσμα -και επιτυχία- και στην επίθεση του Κουαρταραρό.

Πολύ μεγάλη πρόοδο έκανε ο Χόρχε Μαρτίν, που παρότι ξεκίνησε 12ος κατάφερε στο τέλος του δεύτερου γύρου να περάσει και τον Κουαρταραρό και να πάρει την 4η θέση. Ο Ισπανός με την Pramac Ducati ήταν ταχύτατος και αμέσως προσπάθησε να επιτεθεί στον Ρινς.

Κουαρταραρό out

Το καλό ξεκίνημα του Κουαρταραρό δεν είχε ανάλογο συνέχεια καθώς σε μια πίστα όπως αυτή του Όστιν, όπου η ιπποδύναμη έχει τον πρώτο λόγο, η Yamaha του Γάλλου ήταν σχεδόν ανυπεράσπιστη μπροστά στις ταχύτερες Ducati. Ο Κουαρταραρό έχασε άλλη μία θέση από τον Άλεξ Μάρκεθ και λίγο αργότερα, πάνω στην υπερπροσπάθειά του να μείνει κοντά, είχε μια πτώση και ο αγώνας του έληξε άδοξα.

Όσο συνέβαιναν αυτά, ο Πέκο Μπανάια στην πρώτη θέση απομακρυνόταν σταθερά από τους διώκτες του, αφού είχε ήδη φτιάξει διαφορά άνω του ενός δευτερολέπτου από τη μάχη που έδιναν πίσω του οι Εσπαργκαρό και Ρινς. Οι δυο τους είχαν επίσης απομακρυνθεί από τον Μαρτίν, ο οποίος κινδύνευε σοβαρά από τον Άλεξ Μάρκεθ. Λίγο πιο πίσω ο Μπραντ Μπίντερ είχε ανέβει 6ος ενώ οι Μαρίνι και Μπετζέκι κέρδιζαν θέσεις και έφερναν μαζί τους και τον Μιγκέλ Ολιβέιρα.

Ο Ρινς έκανε την κίνησή του τέσσερις γύρους πριν από το τέλος και πέρασε στη 2η θέση. Ο Μπανάια ωστόσο βρισκόταν ήδη πάνω από 2,5 δευτερόλεπτα μπροστά του και δεν υπήρχε περίπτωση να τον πιάσει. Ο Εσπαργκαρό προσπάθησε να αντεπιτεθεί αλλά έκανε ένα μικρό λάθος και έδωσε την ευκαιρία στον Μαρτίν να τον περάσει και να του πάρει την 3η θέση, ενώ ακριβώς πίσω τους ο Άλεξ Μάρκεθ είχε πτώση και εγκατέλειψε.

Έτσι, ο Πέκο Μπανάια έφτασε σε μια άνετη νίκη και πρόσθεσε άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του (στους αγώνες Σπριντ δεν υπάρχει βάθρο και οι τρεις πρώτοι παίρνουν μετάλλια όπως στο στίβο: χρυσό για τον 1ο, αργυρό για τον 2ο και χάλκινο για τον 3ο). Ο Άλεξ Ρινς επιβεβαίωσε πόσο καλός είναι σε αυτήν την πίστα και πήρε τη 2η θέση ενώ στη μάχη της 3ης θέσης επικράτησε τελικά ο Χόρχε Μαρτίν. Ακολούθησαν οι Αλέιξ Εσπαργκαρό, Μπραντ Μπίντερ, Μάρκο Μπετζέκι, Μιγκέλ Ολιβέιρα και Τζακ Μίλερ.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

