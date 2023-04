Νέο μέλος αναμένεται να αποκτήσει η κορυφαία κατηγορία των αγώνων αντοχής, με την ιταλική Isotta Fraschini να βρίσκεται στο τελικό στάδιο εξέλιξης του Le Mans Hypercar της.

Το WEC είναι το πρωτάθλημα που έχει στρέψει τα βλέμματα όλου του μηχανοκίνητου αθλητισμού πάνω του. Η «επέλαση» των κατασκευαστών στην κατηγορία Hypercar έχει ανεβάσει τον ανταγωνισμό και το ενδιαφέρον στα ύψη και το καλύτερο δεν έχει έρθει ακόμα.

H Isotta Fraschini είναι μία νέα ομάδα που θέλει να συμμετάσχει στο WEC από φέτος μάλιστα. Η ιταλική φίρμα, έχει ιστορία στην κατασκευή αυτοκινήτων στις αρχές του 20ου αιώνα και πριν από μερικά χρόνια αναβίωσε μέσω νέων επενδυτών. Τώρα θέλει να κάνει ηχηρή την παρουσία της στους αγώνες με το Tipo 6 Le Mans Hypercar Competizione.

To αγωνιστικό κατασκευάστηκε στις εγκαταστάσεις της στην Ιταλία σε συνεργασία με τη Michelotto Engineering. Η αεροδυναμική του LMH εξελίχθηκε σε συνεργασία με τη Williams Advanced Engineering. Παρά το γεγονός πως θέλει να κρατήσει κρυφή την ταυτότητα του κινητήρα 3.0 λίτρων V6 και απόδοσης 700 ίππων, οι πληροφορίες αναφέρουν πως προέρχεται από την HWA. To αγωνιστικό συνδυάζει επίσης ένα υβριδικό σύστημα που δίνει επιπλέον ισχύ αποκλειστικά στους εμπρός τροχούς.

Αυτή την εβδομάδα η Isotta Fraschini πραγματοποίησε τις πρώτες δοκιμές του Tipo 6 LMH σε πίστα. Συγκεκριμένα, βρέθηκε στη Βαλελούνγκα της Ιταλίας για ένα διήμερο, στο οποίο έκανε ελέγχους συστημάτων και καλιμπραρίσματος του υβριδικού συστήματος. Στο τιμόνι του αγωνιστικού πρωτοτύπου ήταν ο Μαουρίτσιο Μεντιάνι.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν δίχως προβλήματα και αυτό έφερε χαμόγελα στην ομάδα. Οι προσδοκίες της είναι αρκετά υψηλές και ο στόχος να αγωνιστεί εντός του 2023 είναι πιθανός.

Σύμφωνα με την Isotta Fraschini, η ομάδα θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στις 6 Ώρες της Μόντσα που θα πραγματοποιηθούν στις 7 Ιουλίου. Ειδάλλως, ο επόμενος στόχος είναι οι 6 Ώρες του Φούτζι στις 8 Σεπτεμβρίου. Για να το πράξει αυτό, πρέπει να περάσει το αγωνιστικό από τη διαδικασία ομολογκαρίσματος της FIA.

Είναι πολύ σημαντικό να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη για τη σεζόν του 2024, στην οποία θα δούμε κι άλλους κατασκευαστές να παίρνουν μέρος. Συγκεκριμένα, οι: BMW, Lamborghini και Honda αναμένεται να πλαισιώσουν τις Toyota, Ferrari, Peugeot, Porsche, Cadillac και Vanwall στο WEC.

