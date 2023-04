Για αυτό δεν προσπερνάμε ποτέ σχολικό λεωφορείο (vid)

Ένας ασυνείδητος οδηγός στη Βόρεια Καρολίνα παραλίγο να χτυπήσει δύο μαθητές, την ώρα που διέσχιζαν το δρόμο για να επιβιβαστούν στο λεωφορείο.

Για μόλις λίγα εκατοστά γλίτωσε μία μαθήτρια της δευτέρας δημοτικού από σοβαρό τραυματισμό, στην κομητεία Άιρεντελ της Βόρειας Καρολίας. Μαζί με την μεγαλύτερη αδελφή της διέσχιζαν το δρόμο ένα σκοτεινό πρωινό, προκειμένου να επιβαβαστούν στο σχολικό λεωφορείο που είχε σταματήσει στο δρόμο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, παρά το γεγονός ότι το λεωφορείο είχε ανάψει τα προειδοποιητικά φώτα στάσης, ο οδηγός ενός Kia Soul προσπέρασε με ταχύτητα στο αντίθετο ρεύμα και έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή των δύο παιδιών.

The Iredell County Sheriff’s Office said it had located the vehicle after a public appeal for information. pic.twitter.com/UN42GDffrP



Η αστυνομία ζήτησε άμεσα τη βοήθεια του κοινού για να εντοπιστεί ο οδηγός, κάτι που έγινε λίγες ώρες αργότερα. Ο 35χρονος Τζόζεφ Γκρέιαμ Πάτζετ Τζ. συνελήφθη από την αστυνομία αυτοκινητοδρόμων της Βόρειας Καρολίνας. Αφού κατέβαλε εγγύηση αφέθηκε ελεύθερος και πρόκειται να παραστεί στο δικαστήριο στις 13 Απριλίου.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι η προσπέραση σταθμευμένου σχολικού λεωφορείου, η οδήγηση χωρίς δίπλωμα σε ισχύ, η επικίνδυνη οδήγηση και η επικίνδυνη προσπέραση.

