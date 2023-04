Ο 27χρονος Κόντι Γουέρ κατέβαλε εγγύηση και αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Το δια βίου αποκλεισμό του οδηγού Κόντι Γουέρ από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα, αποφάσισε το NASCAR. Ο 27χρονος Γουέρ συνελήφθη τη Δευτέρα από την αστυνομία της Κομητείας Άιρεντελ στη Βόρεια Καρολίνα, μετά από καταγγελία ότι προσπάθησε να στραγγαλίσει μία γυναίκα, πράξη που προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό της. Η εγγύηση ορίστηκε για τις 3.000 δολάρια, την οποία κατέβαλε και αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος. Η σχέση του Γουέρ με τη συγκεκριμένη γυναίκα δεν έχει γίνει γνωστή.

Η ομάδα του κατηγορούμενου οδηγού – Rick Ware Racing – η οποία ανήκει στον πατέρα του, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι αποδέχεται την απόφαση των διοργανωτών του NASCAR. «Έχουμε ενημερωθεί σχετικά με το συμβάν στο οποίο εμπλέκεται ο Κόντι Γουέρ και την επ' αόριστον αποβολή του. Κατανοούμε τη θέση του NASCAR πάνω σε αυτό το θέμα και αποδεχόμαστε την απόφαση».

Ο Γουέρ μετρά 97 αγώνες στο NASCAR Cup από το 2017 μέχρι σήμερα, με καλύτερο αποτέλεσμα την 6η θέση στο International Speedway της Ντεϊτόνα, πέρυσι τον Αύγουστο.

Rick Ware Racing Statement Regarding Cody Ware



MOORESVILLE, NC (April 10, 2023) -- We are aware of the incident regarding Cody Ware and his indefinite suspension from NASCAR competition. We understand NASCAR’s position on this matter and accept their decision.



The matter is…