Η Ford εξέλιξε το Pro Trailer Hitch Assist, το οποίο με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης αναλαμβάνει τη σύνδεση του οχήματος με το τρέιλερ.

Για πρώτη φορά στην αυτοκινητοβιομηχανία, εξελίχθηκε και είναι διαθέσιμο από τη Ford σύστημα που επιτρέπει τη σύνδεση του οχήματος με το τρέιλερ, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο οδηγός είναι να επιλέξει νεκρά και να κρατά πατημένο το κουμπί «Pro Trailer», στα αριστερά της οθόνης.

Το Pro Trailer Hitch Assist είναι διαθέσιμο στα μοντέλα F-Series, το F-150, το ηλεκτρικό F-150 Lightning και τα F-Series Super Duty. Το σύστημα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής μάθησης) προκειμένου μέσω της κάμερας οπισθοπορείας να ευθυγραμμίσει τον κοτσαδόρο με το τρέιλερ.



Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο που δημοσιοποίησε στο twitter ο CEO της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ, η διαδικασία είναι αρκετά απλή.

Here is @Ford’s new Pro Trailer Hitch Assist in action. It uses the truck’s rear camera and radar to quickly align with a trailer. Hands-free (and feet-free) with the push of a button! https://t.co/WVuXvmAmLr pic.twitter.com/WQ68vtjxqE